V stampedu na koncertu raperke GloRilla ubita dva človeka

"Slišali smo razlogov, ki bi lahko bili morebitni vzrok za preplah, vključno z velikostjo množice, streli, poprovim razpršilom in drugim. Predhodna poročila ljudi s kraja dogodka kažejo, da so te poškodbe nastale zaradi teptanja. Nimamo nobenih dokazov, da bi kdo streljal ali da bi bil kdo ustreljen oziroma zaboden," je pozneje v izjavi sporočila policija.

33-letna Rhondesia Belton iz Buffala je umrla v bolnišnici, potem ko so jo našli poškodovano na prizorišču. Policija je sporočila, da je zaradi poškodb umrla tudi druga ženska, stara 35 let. Še ena ženska ostaja v kritičnem stanju, preostalih sedem ljudi naj ne bi bilo življenjsko ogroženih. Pristojni še preiskujejo, ali so lastniki prizorišča upoštevali vse varnostne ukrepe.

"Uničena sem in zlomljena zaradi tragičnih smrti, ki so se zgodile na koncertu," je tvitnila GloRilla. "Moji oboževalci mi pomenijo svet ... Molim za njihove družine in za hitro okrevanje vseh prizadetih," je še zapisala.

Župan Rochestra Malik D. Evans je na tiskovni konferenci dejal, da je bil incident popolnoma nesprejemljiv in se je zgodila tragedija epskih razsežnosti. "Ko greš na koncert, ne pričakuješ, da te bodo poteptali. Vaši najdražji pričakujejo, da se boste lahko vrnili domov," je še povedal in dodal, da bodo krivci za incident odgovarjali, za kar bo poskrbel kar on.