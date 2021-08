V streljanju umrla dva člana hiphop skupine Wu Tang Clan

Žena pokojnega Davida je povedala, da je nekdanji glasbenik živel v Portlandu, kjer je imel največ sorodnikov. Z javnostjo pa je delila tudi novico, da je na ta datum rodila njuna najstarejša hči: " 10. avgust 2021. Kako je lahko en dan prinesel toliko veselja in toliko bolečine naenkrat? Moje srce ne ve, kako naj ločuje praznino in ljubezen, ki ju občutim hkrati."

Divine Turner, Davidov sin, je na Instagramu povedal: "Nisem doma, ker sem na poslovni poti, in naenkrat sem prejel klic, da so umorili mojega očeta. Ne vem, kaj naj naredim." Pod objavljen video je zapisal: "To je zame izjemno žalosten dan. Umorili so mi očeta."

Sin drugega člana skupine, Dirty Bastarda, je pokojnima prav tako posvetil zapis na Instagramu, kjer je zapisal: "Počivajta v miru, 12 O'Clock in Murdock. Bila sta dva izmed najboljših prijateljev mojega očeta. Moja starejša bratranca sta bila ravnokar umorjena. Rad vaju imam."