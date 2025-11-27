Svetli način
Glasba

V Švici odpovedali koncert hrvaških izvajalcev

Bern, 27. 11. 2025 12.50 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , R. M.
Komentarji
27

V švicarskem kraju Bülach so odpovedali koncert hrvaških izvajalcev, ki bi moral potekati konec januarja. Za odpoved so se lokalne oblasti odločile, ker menijo, da gre za političen dogodek, je ta teden sporočil organizator dogodka. Zagreb zaradi odpovedi koncerta zahteva pojasnila od Berna.

Koncert je bil načrtovan za 24. januar, na njem pa bi glede na promocijski plakat morali nastopiti Miroslav Škoro, Nenad Ninčević & Hrvatske ruže in Mate Bulić, ki veljajo za narodnozabavne izvajalce. Novico o odpovedi koncerta je v torek sporočil organizator koncerta, CroNight Organizacija iz Züricha.

Bern
Bern FOTO: Profimedia

Kot so zapisali na družbenem omrežju Facebook, so mestu Bülach že avgusta posredovali imena nastopajočih in dobili potrditev od dvorane, v kateri so načrtovali koncert, da lahko začnejo promocijo dogodka. Teden dni po začetku promocije so prejeli dopis mestnih oblasti, v katerem so te odpovedale koncert, z obrazložitvijo, da menijo, da gre za politični dogodek in da mesto ne more zagotoviti varnosti.

Organizator koncerta se je odzval na odpoved s pojasnilom, da so isti izvajalci že večkrat nastopili v Švici brez kakršnihkoli incidentov, ter z zagotovilom, da koncert nima nikakršnega političnega ozadja. Za pomoč pri reševanju zapleta pa so zaprosili tudi hrvaško veleposlanico v Bernu Andreo Bekić.

Hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdilo, da je veleposlaništvo od začetka dejavno vključeno v nudenje pomoči organizatorjem dogodka, veleposlanica pa da je zahtevala pojasnila glede ravnanja pristojnih organov.

Švicarsko veleposlaništvo na Hrvaškem je za Hino medtem potrdilo, da je seznanjeno z medijskimi poročili o odločitvi občinskih oblasti v Švici, a da "v tem primeru samo te lahko podajo dodatne informacije".

koncert švica hrvaška
KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajo_36
27. 11. 2025 13.43
JJ pa na vsak način hoče Tupsona v Slovenijo....Evo vam Švico, a? V CH tud ne bi tkole mutil s kešom s.p.-jevci pazite, kdo hoče drugo Švico...Živel ZAVNOH !
ODGOVORI
0 0
Hugh_Mungus
27. 11. 2025 13.41
Hrvaške novice
ODGOVORI
0 0
medvescak
27. 11. 2025 13.40
+1
Pravilno. To je živi obup od muzike. Ti kockasti"domoljubi" so sama propaganda za polpismene volilce njihove desnice💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
ODGOVORI
2 1
BARK
27. 11. 2025 13.40
+2
meh doma naj majo švicarji imajo v svoji drzavi sami odločat kaj jim paše in kaj ne...balkanjezeri bi kar mel zurke vsepovsod heh ... peki pa zidarji bi pametoval po celi eu ...BRAVO ŠVICA
ODGOVORI
2 0
Frzenk
27. 11. 2025 13.39
+2
pravilno.....
ODGOVORI
2 0
St. Gallen
27. 11. 2025 13.26
+4
Hvala Svica
ODGOVORI
6 2
marjanovic.drazen
27. 11. 2025 13.34
+0
Za? Kaj so ti izvajalci krivi?
ODGOVORI
1 1
Malo_sutra
27. 11. 2025 13.26
-3
Haha naj vam pojejo tukaj v Sloveniji.
ODGOVORI
1 4
marjanovic.drazen
27. 11. 2025 13.35
+0
Tudi v tvoji smrdiji jih hocejo. Vse vec jih poslusa Perkovića.
ODGOVORI
1 1
Malo_sutra
27. 11. 2025 13.41
na naše komade se ga vsaj lahko napijem, tolo pa no za n’kamr.
ODGOVORI
0 0
krjola
27. 11. 2025 13.24
+5
edino pravilno...
ODGOVORI
6 1
marjanovic.drazen
27. 11. 2025 13.36
-1
Zakaj kaj je narobe s temi pevci?
ODGOVORI
1 2
BARK
27. 11. 2025 13.40
doma nej pojejo....če niso dobrosošli pač niso ko jih šiša
ODGOVORI
0 0
jablan
27. 11. 2025 13.17
+4
Hahahaha hrcki bruka
ODGOVORI
5 1
marjanovic.drazen
27. 11. 2025 13.35
-1
Pridi meni to reci
ODGOVORI
1 2
Bolfenk2
27. 11. 2025 13.17
-1
Nacistične pesmi poslušajo in prepevajo le še na Hrvaškem in v Ukraini.
ODGOVORI
5 6
igy02
27. 11. 2025 13.22
+2
Z rdečo zvezdo pa opletajo samo še v Sloveniji.
ODGOVORI
4 2
krjola
27. 11. 2025 13.24
-1
to pa ni res...v Avstriji jih prepevajo otroci v osnovni šoli...
ODGOVORI
1 2
mr_green
27. 11. 2025 13.29
+2
Je razlika med ukrajinskimi in hrvaskimi nacisti. Ukrajinski so se borili proti izvajalcem holodomorja
ODGOVORI
2 0
mr_green
27. 11. 2025 13.29
+1
Hrvati pa so imeli ante pavelica z zeno zidinjo
ODGOVORI
1 0
marjanovic.drazen
27. 11. 2025 13.37
-1
Najvecji neonacist je Pavel Gubarev, podpornik putina. Ustanovitelj neonacisticne stranke v Rusiji. Preveri
ODGOVORI
0 1
terciar
27. 11. 2025 13.17
+5
Nekdo jih mora začet postavljati na mesto.
ODGOVORI
6 1
Slovenska pomlad
27. 11. 2025 13.15
+1
Sam pa sem tako ponosen,da Janša posluša hrvaške nacionalistične "pevce" balkanske glasbe in hodi na njihove koncerte.
ODGOVORI
6 5
BARK
27. 11. 2025 13.41
v slo ni nacionalne stranke niti nobenega ki bi skrbel za slovence..holob ne niti janez ne
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
27. 11. 2025 13.14
+4
Se mi zdi da je teh političnih dogodkov vedno več v naši okolici. To ni vredu
ODGOVORI
4 0
BARK
27. 11. 2025 13.42
Evropa se spreminja..zgodovina se ponavlja..tko pač je jbg
ODGOVORI
0 0
ISSN 1581-3711
