V Švici odpovedali koncert hrvaških izvajalcev

Koncert je bil načrtovan za 24. januar, na njem pa bi glede na promocijski plakat morali nastopiti Miroslav Škoro , Nenad Ninčević & Hrvatske ruže in Mate Bulić , ki veljajo za narodnozabavne izvajalce. Novico o odpovedi koncerta je v torek sporočil organizator koncerta, CroNight Organizacija iz Züricha.

Kot so zapisali na družbenem omrežju Facebook, so mestu Bülach že avgusta posredovali imena nastopajočih in dobili potrditev od dvorane, v kateri so načrtovali koncert, da lahko začnejo promocijo dogodka. Teden dni po začetku promocije so prejeli dopis mestnih oblasti, v katerem so te odpovedale koncert, z obrazložitvijo, da menijo, da gre za politični dogodek in da mesto ne more zagotoviti varnosti.

Organizator koncerta se je odzval na odpoved s pojasnilom, da so isti izvajalci že večkrat nastopili v Švici brez kakršnihkoli incidentov, ter z zagotovilom, da koncert nima nikakršnega političnega ozadja. Za pomoč pri reševanju zapleta pa so zaprosili tudi hrvaško veleposlanico v Bernu Andreo Bekić.

Hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdilo, da je veleposlaništvo od začetka dejavno vključeno v nudenje pomoči organizatorjem dogodka, veleposlanica pa da je zahtevala pojasnila glede ravnanja pristojnih organov.

Švicarsko veleposlaništvo na Hrvaškem je za Hino medtem potrdilo, da je seznanjeno z medijskimi poročili o odločitvi občinskih oblasti v Švici, a da "v tem primeru samo te lahko podajo dodatne informacije".