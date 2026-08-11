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V Tolminu se začenja festival Punk Rock Holiday

Tolmin, 11. 08. 2026 19.34 pred 14 urami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Punk Rock Holiday

Sotočje Soče in Tolminke bo v naslednjih dneh zavzela nova izdaja festivala Punk Rock Holiday. Letošnji program bodo med drugim zaznamovali Dropkick Murphys, Gogol Bordello, Less Than Jake, Lagwagon in Hot Water Music. Na seznamu številnih nastopajočih so omenjeni kot vrhunci tokratnih punk rock počitnic, ki bodo trajale do sobote.

Punk Rock Holiday se je uveljavil kot eden najbolj prepoznavnih evropskih punk rock festivalov in je tudi letos že več mesecev razprodan. Glasbeni nastopi na obeh odrih, glavnem in obalnem, se bodo v skladu z odlokom tolminske občine lahko vrstili do ene po polnoči.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ogrevanje v festival se je s prvimi nastopi začelo že v ponedeljek popoldne, saj so organizatorji zaradi kampiranja obiskovalcem omogočili možnost zgodnjega prihoda na prizorišče ob minulem koncu tedna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je za STA povedal soorganizator festivala Andrej Sevšek, pri letošnji izvedbi ni večjih posebnosti, tudi ne bistvenih sprememb pri napovedanih izvajalcih, ki so v Tolmin ponovno privabili 5000 obiskovalcev, kolikor jih je dovoljeno sprejeti na prizorišču. Festival, ki so ga prvič pripravili leta 2011, je sicer v zadnjih desetih letih vsakič razprodan, spremenile pa so se navade gostov.

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Od izgradnje obvoznice je prostor za kampiranje nekoliko manjši, vse več pa je družin, zaradi česar je število avtodomov daleč prehitelo število navadnih avtomobilov in šotorov. Posledično je kamp natrpan, polne so tudi druge nastanitvene kapacitete, je povedal Sevšek. Med obiskovalci je nekaj sto Slovencev, ostalo so tujci, od katerih jih je po anketah sodeč več kot polovica oddaljenih več kot 1500 kilometrov od festivala. Ljubitelji punk rocka se tako pripeljejo za ves teden, festival pa se je oblikoval v dogodek, v katerem se "ena velika družina" enkrat letno zbere v Tolminu.

Festival ponuja nekaj dodatnih aktivnosti, kot sta joga in cirkuška delavnica, sicer pa organizatorji ne želijo preveč posegati v tempo obiskovalcev. Ti imajo dovolj priložnosti za dodatne dejavnosti v lastni režiji glede na lokalne ponudnike v dolini Soče, ki omogočajo od vodnih aktivnosti do jadralnega padalstva.

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