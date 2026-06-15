V tragični nesreči helikopterja umrl ameriški pevec Oliver Tree

V helikopterski nesreči v Braziliji je umrl ameriški pevec Oliver Tree. 32-letnik je bil ena od šestih žrtev, poleg njega pa so umrli še Lucas Vignale, argentinski vplivnež Gaspar Prim-Gaspi, Lucas Brito Chaves in pilota Alexandre Souza ter Charles Marsillac. Po poročanju medijev sta v zraku trčila dva helikopterja, ki sta letela nad parkiriščem za električna vozila, po trčenju pa sta padla na parkirišče, kjer je zagorelo 20 avtomobilov. Kot je v izjavi za CNN sporočila lokalna policija, preiskava nesreče še poteka.
Tree je bil v helikopterju skupaj z Vignaleom, Primom, Chavesem in Souzo, v drugem helikopterju pa je bil Marsillac sam. Brazilske zračne sile so v izjavi za javnost sporočile: "Brazilske zračne sile skupaj s Centrom za preiskovanje in preprečevanje letalskih nesreč sporočajo, da preiskovalci Tretje regionalne službe za preiskovanje in preprečevanje letalskih nesreč, ki imajo sedež v Riu de Janeiru, preiskujejo trčenje dveh helikopterjev. Kvalificirani in priznani strokovnjaki s pomočjo posebnih tehnik zbirajo podatke, ki so jih našli na zavarovanem območju, in ocenjujejo nastalo škodo ter zbirajo ostale potrebne informacije."
Tree je bil v Južni Ameriki v sklopu turneje The World's First World Tour, kjer je imel koncert v Sao Paulu, julija pa je imel načrtovan nastop v Lizboni. Pevec je bil rojen v Santa Cruzu v Kaliforniji, kjer je zaslovel leta 2010, star 17 let. Takrat je začel sodelovati z znanimi imeni, kot sta Skrillex in Zeds Dead. Leta 2013 je v samozaložbi izdal album, nato pa se posvetil študiju glasbene tehnologije. Leta 2020 se je vrnil h glasbi in izdal studijski album z naslovom Ugly Is Beautiful. Aprila je izdal že drugo samostojno ploščo, ki jo je šele začel promovirati.
Skrillex, čigar pravo ime je Sonny John Moore, je ameriški glasbeni producent, DJ in pevec, ki je ključno prispeval k popularizaciji zvrsti dubstep v začetku 21. stoletja. Znan je po svojem edinstvenem zvoku, ki vključuje agresivne bas linije in kompleksno zvočno produkcijo. Za svoje delo je prejel številne nagrade grammy in velja za enega najbolj vplivnih izvajalcev sodobne elektronske plesne glasbe.
Rio de Janeiro je drugo največje mesto v Braziliji in je svetovno znano po svoji osupljivi geografski legi med gorami in Atlantskim oceanom. Mesto je prepoznavno po znamenitem kipu Kristusa Odrešenika, ki stoji na gori Corcovado, ter po plažah Copacabana in Ipanema. Rio je bil nekoč glavno mesto Brazilije, danes pa predstavlja kulturno središče države, ki je najbolj znano po svojem letnem karnevalu, ki velja za največji festival na svetu.
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