V tragični nesreči helikopterja umrl ameriški pevec Oliver Tree

V helikopterski nesreči v Braziliji je umrl ameriški pevec Oliver Tree . 32-letnik je bil ena od šestih žrtev, poleg njega pa so umrli še Lucas Vignale , argentinski vplivnež Gaspar Prim-Gaspi, Lucas Brito Chaves in pilota Alexandre Souza ter Charles Marsillac . Po poročanju medijev sta v zraku trčila dva helikopterja, ki sta letela nad parkiriščem za električna vozila, po trčenju pa sta padla na parkirišče, kjer je zagorelo 20 avtomobilov. Kot je v izjavi za CNN sporočila lokalna policija, preiskava nesreče še poteka.

Tree je bil v helikopterju skupaj z Vignaleom, Primom, Chavesem in Souzo, v drugem helikopterju pa je bil Marsillac sam. Brazilske zračne sile so v izjavi za javnost sporočile: "Brazilske zračne sile skupaj s Centrom za preiskovanje in preprečevanje letalskih nesreč sporočajo, da preiskovalci Tretje regionalne službe za preiskovanje in preprečevanje letalskih nesreč, ki imajo sedež v Riu de Janeiru, preiskujejo trčenje dveh helikopterjev. Kvalificirani in priznani strokovnjaki s pomočjo posebnih tehnik zbirajo podatke, ki so jih našli na zavarovanem območju, in ocenjujejo nastalo škodo ter zbirajo ostale potrebne informacije."

Tree je bil v Južni Ameriki v sklopu turneje The World's First World Tour, kjer je imel koncert v Sao Paulu, julija pa je imel načrtovan nastop v Lizboni. Pevec je bil rojen v Santa Cruzu v Kaliforniji, kjer je zaslovel leta 2010, star 17 let. Takrat je začel sodelovati z znanimi imeni, kot sta Skrillex in Zeds Dead. Leta 2013 je v samozaložbi izdal album, nato pa se posvetil študiju glasbene tehnologije. Leta 2020 se je vrnil h glasbi in izdal studijski album z naslovom Ugly Is Beautiful. Aprila je izdal že drugo samostojno ploščo, ki jo je šele začel promovirati.