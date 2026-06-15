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V tragični nesreči helikopterja umrl ameriški pevec Oliver Tree

Rio de Janairo, 15. 06. 2026 09.12 pred 50 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Oliver Tree

Umrl je ameriški pevec Oliver Tree, ki je bil najbolj znan po uspešnicah Life Goes On in Miss You. 32-letnika, katerega pravo ime je bilo Oliver Tree Nickell, so identificirali kot eno od šestih žrtev helikopterske nesreče, ki se je zgodila jugozahodno od Ria de Janeira, je poročal CNN.

V helikopterski nesreči v Braziliji je umrl ameriški pevec Oliver Tree. 32-letnik je bil ena od šestih žrtev, poleg njega pa so umrli še Lucas Vignale, argentinski vplivnež Gaspar Prim-Gaspi, Lucas Brito Chaves in pilota Alexandre Souza ter Charles Marsillac. Po poročanju medijev sta v zraku trčila dva helikopterja, ki sta letela nad parkiriščem za električna vozila, po trčenju pa sta padla na parkirišče, kjer je zagorelo 20 avtomobilov. Kot je v izjavi za CNN sporočila lokalna policija, preiskava nesreče še poteka.

32-letni pevec Oliver Tree je umrl v helikopterski nesreči.
32-letni pevec Oliver Tree je umrl v helikopterski nesreči.
FOTO: Profimedia

Tree je bil v helikopterju skupaj z Vignaleom, Primom, Chavesem in Souzo, v drugem helikopterju pa je bil Marsillac sam. Brazilske zračne sile so v izjavi za javnost sporočile: "Brazilske zračne sile skupaj s Centrom za preiskovanje in preprečevanje letalskih nesreč sporočajo, da preiskovalci Tretje regionalne službe za preiskovanje in preprečevanje letalskih nesreč, ki imajo sedež v Riu de Janeiru, preiskujejo trčenje dveh helikopterjev. Kvalificirani in priznani strokovnjaki s pomočjo posebnih tehnik zbirajo podatke, ki so jih našli na zavarovanem območju, in ocenjujejo nastalo škodo ter zbirajo ostale potrebne informacije."

Tree je bil v Južni Ameriki v sklopu turneje The World's First World Tour, kjer je imel koncert v Sao Paulu, julija pa je imel načrtovan nastop v Lizboni. Pevec je bil rojen v Santa Cruzu v Kaliforniji, kjer je zaslovel leta 2010, star 17 let. Takrat je začel sodelovati z znanimi imeni, kot sta Skrillex in Zeds Dead. Leta 2013 je v samozaložbi izdal album, nato pa se posvetil študiju glasbene tehnologije. Leta 2020 se je vrnil h glasbi in izdal studijski album z naslovom Ugly Is Beautiful. Aprila je izdal že drugo samostojno ploščo, ki jo je šele začel promovirati.

Razlagalnik

Skrillex, čigar pravo ime je Sonny John Moore, je ameriški glasbeni producent, DJ in pevec, ki je ključno prispeval k popularizaciji zvrsti dubstep v začetku 21. stoletja. Znan je po svojem edinstvenem zvoku, ki vključuje agresivne bas linije in kompleksno zvočno produkcijo. Za svoje delo je prejel številne nagrade grammy in velja za enega najbolj vplivnih izvajalcev sodobne elektronske plesne glasbe.

Rio de Janeiro je drugo največje mesto v Braziliji in je svetovno znano po svoji osupljivi geografski legi med gorami in Atlantskim oceanom. Mesto je prepoznavno po znamenitem kipu Kristusa Odrešenika, ki stoji na gori Corcovado, ter po plažah Copacabana in Ipanema. Rio je bil nekoč glavno mesto Brazilije, danes pa predstavlja kulturno središče države, ki je najbolj znano po svojem letnem karnevalu, ki velja za največji festival na svetu.

Samozaložba (ang. independent label ali self-releasing) pomeni, da glasbenik samostojno financira, producira in distribuira svojo glasbo, brez neposredne podpore ali nadzora velike komercialne glasbene založbe. Ta pristop glasbenikom omogoča večjo ustvarjalno svobodo in večji nadzor nad lastnimi avtorskimi pravicami, vendar od izvajalca zahteva tudi prevzem vseh poslovnih tveganj in organizacijskih nalog, ki jih sicer opravljajo strokovne ekipe založb.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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Googlebot
15. 06. 2026 10.00
Dober glasbenik Cowboys Don't Cry legendarni komad. Ko je probal na komičen način prikazat svojo glasbo je uspel. Kar nekaj komadov ima z pol milijarde ogledov. Rip
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0 0
Amor Fati
15. 06. 2026 09.44
V Ameriki lahko s samo enim komadom, ki je dovolj dopadljiv, zasluzis čez sto milijonov dolarjev. Ne razumem zakaj je tako, ampak tako deluje njihov sistem v glasbeni industriji. Eni so še danes milijonarji, ker so v osemdesetih ali devetdesetih posneli vsaj en dopadljiv komad. No, naj počiva v miru.
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