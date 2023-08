V Varaždinu začetek Špancirfesta, med nastopajočimi tudi Joker Out.

Festival, ki ima že 25-letno zgodovino, vsako leto obišče več deset tisoč ljudi. Odvija se na trgih in ulicah mesta Varaždin, ki se med festivalom spremenijo v glasbene, gledališke, plesne odre, studie in prizorišča za razstave ter kulinarična doživetja na prostem.

Na glavnem festivalskem odru Pan bodo vstopnice za vse dogodke brezplačne. Na njem se bo v osmih dneh odvilo 12 koncertov. Glavna zvezda festivala bo letos svetovno znana skupina iz Škotske Franz Ferdinand , pred katero bodo občinstvo ogrevali slovenski Joker Out . Med glasbenimi izvajalci na odru Pan bodo poleg njih nastopili še TBF , Neno Belan & Fiumens & Brass experience , Parni valjak feat. Igor Drvenkar , Silente , Buč Kesidi , The Croatian Pink Floyd Show , BluVinil , Fran Vasilić ter Cold Snap in Crna kronika .

Vse to bo na programu, ki se je začel v dopoldanskih urah že danes, glasbeni program pa bo zvečer na odru Vile Bedeković odprla slovenska vokalna skupina Perpetuum Jazzile . Na istem odru, ki je tudi edini oder, za katerega bodo vstopnice plačljive, bodo do konca festivala 27. avgusta nastopili še skupina Cambi , učenci Glasbene šole Varaždin in drugi glasbeniki, na ogled pa bodo tudi gledališke komedije v izvedbi Kerekesh teatra.

Poleg komedij Kerekesh teatra bodo gledališke predstave na ogled tudi na drugih festivalskih prizoriščih, medtem ko bodo ulične dogodke sestavljali tako glasbeni nastopi kot cirkuške in druge predstave. Na njih bo nastopilo 15 umetnikov z različnih koncev sveta, organizatorji pa kot enega od najzanimivejših dogodkov izpostavljajo današnjo multimedijsko parado z 32 plesalci v izvedbi francoske skupine Mecanique Vivante, ki se bo začela ob 19. uri.

Za otroke bodo na Špancirfestu ponudili različne ustvarjalne delavnice, koncerte in predstave, pa tudi igre in športne dejavnosti in celo lunapark za male ljubitelje adrenalina. V parku okoli starega mestnega jedra bodo za gastronomske užitke medtem skrbeli v Carlsberg Food & Party coni, kjer bodo iz stojnic in food truckov ponujali različne kulinarične specialitete.

Turistična skupnost mesta Varaždin je promocijo Špancirfesta sicer načrtovala tudi v Ljubljani, a so jo v znak solidarnosti odpovedali zaradi uničujočih poplav v Sloveniji. Odločili so se, da denar za promocijo festivala v Ljubljani raje namenijo za nakup treh naprav za razvlaževanje. Dva razvlažilca so v začetku tedna donirali celjski gasilski zvezi, enega pa prostovoljnemu gasilskemu društvu v Nazarjah.