V Velenjskem Vista parku upajo, da se koncertno obdobje ne bo končalo

V Velenjskem Vista parku smo v devastiranem okolju rudnika dobili največji prireditveni prostor v Sloveniji, ki lahko sprejme do 30.000 poslušalcev. Čast za ogrevalni koncert je ta vikend pripadla zasedbi Perpetuum Jazzile, pa tudi domačinoma Matjažu Jelenu in Sanji Mlinar Marin. V Velenju so ponosni, da se o velikih koncertih odslej ne bo govorilo le na relaciji Ljubljana–Maribor. Za njihovo prizorišče Vista, nekdanje degradirano območje rudnika ob Velenjski plaži, se zanimajo tudi predstavniki zvezdnika Stinga.

