V Veli Luki znova v spomin Oliverju Dragojeviću

Mineva sedem let, odkar je svet zapustila hrvaška glasbena legenda Oliver Dragojević. Na trajektu od Splita do Vela Luke na Korčuli - Dragojevićevega domačega kraja - so zato sinoči odmevale njegove pesmi pozno v noč. Na pot so se že sedmo leto zapored odpravili njegovi zvesti oboževalci, ki pravijo: "Glasu je zmanjkalo, je pa srce polno".