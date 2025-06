V Veliki Britaniji polemike zaradi protiizraelskih izjav na festivalu Glastonbury

V Združenem kraljestvu odmeva nastop rap dueta Bob Vylan na festivalu Glastonbury, med katerim je frontman Bobby Vylan vodil publiko v skandiranju "smrt, smrt IDF", pri čemer je uporabil kratico za izraelske oborožene sile. Britanska javna medijska korporacija BBC se je opravičila, da pri tem ni prekinila prenosa v živo s festivala, ki si ga je ogledalo več milijonov ljudi.

Med nastopajočimi na festivalu Glastonbury prišlo do protiizraelskih izjav. FOTO: Profimedia icon-expand

"Med tem nastopom bi morali prekiniti prenos. Žal nam je, da se to ni zgodilo. BBC spoštuje svobodo izražanja, vendar odločno nasprotuje spodbujanju nasilja. Antisemitsko izražanje Boba Vylana je bilo popolnoma nesprejemljivo in nima mesta v naših programih," so sporočili. Britanski regulator za radiodifuzijo Ofcom je pred tem izrazil zaskrbljenost in sporočil, da mora BBC "odgovoriti na nekaj vprašanj". Nastop je obsodil tudi britanski premier Keir Starmer, ki je dejal, da "za takšen grozljiv sovražni govor ni opravičila".

Glastonbury bo imel prihodnje leto premor. FOTO: Profimedia icon-expand

Organizatorji festivala so v izjavi zapisali, da je Bobby Vylan s svojim nastopom "prekoračil mejo". Ob tem so opozorili obiskovalce in nastopajoče, da "na Glastonburyju ni prostora za antisemitizem, sovražni govor ali pozive k nasilju". Izraelsko veleposlaništvo v Londonu je po njegovem nastopu sporočilo, da je "globoko zaskrbljeno zaradi takšne provokativne in sovražne retorike".

Bob Vylan na Glastonburyju. FOTO: Profimedia icon-expand

V Washingtonu pa so sporočili, da bodo članoma skupine Bob Vylan odvzeli vizum za vstop v ZDA. "Tujci, ki poveličujejo nasilje in sovraštvo, niso dobrodošli v naši državi," je na omrežju X zapisal namestnik državnega sekretarja ZDA Christopher Landau. Prah je že pred nastopom na Glastonburyju dvignila tudi severnoirska hiphop zasedba Kneecap, znana po zavzemanju za pravice govorcev irskega jezika, v katerem tudi izvaja velik del svojih skladb, pa tudi kritikah Izraela in Velike Britanije ter propalestinskih stališčih.

Kneecap na Glastonburyju FOTO: Profimedia icon-expand