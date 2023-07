V videospotu za pesem Torek ob Gregorju Ravniku tudi Raiven.

Gregor Ravnik , ki je s pesmijo Torek slavil na festivalu Melodije morja in sonca, je izdal videospot, v katerem je zaigrala znana slovenska pevka Raiven . Glasbenika veže posebna vez: "Raiven je bila moja sošolka na Akademiji za glasbo. Vedno sva en drugega podpirala in si stala ob strani, zelo kmalu pa postala tudi najboljša prijatelja.Zelo sem vesel, da je bila z mano na ta poseben dan zame," je o sodelovanju s pevko in snemanju spota povedal Gregor. Videospot za pesem Torek , ki ga je režiral Perica Rai , je bil posnet v Ankaranu in Istrski pustinji.

Avtorja pesmi Torek sta Mitja Bobič in Marko Hrvatin, pesem pa govori o ljubezni in bolečini, povezani z njo, saj si nihče ne želi, da ga zapusti ljubljena oseba, ker marsikdo ne zna biti sam.

Gregorja po pestrem poletju čaka jesen, polna projektov. V začetku prihodnjega leta bo namreč izdal svoj album, ki ga snema z Miranom Buljanom. "Zelo se veselim prihodnjih projektov, ki me čakajo. Že kmalu se s svojo glasbeno ekipo odpravljamo v studio, kjer snemamo album. Veselim se novih skladb, nove glasbe in komaj čakam, da jih predstavim slovenski javnosti," je povedal.

O Gregorju

Gregor Ravnik je zaključil študij dentalne medicine in študij solo petja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Svoje glasbeno šolanje je začel z igranjem klavirja in petjem v Glasbeni šoli v Kopru. Prejel je številne nagrade in najvišja mesta na državnih in mednarodnih pevskih tekmovanjih. Sodeloval je kot solist v številnih operah in koncertih na različnih odrih, tako v Sloveniji kot v tujini. Leta 2019 je debitiral tudi na odru SNG Opera in balet Ljubljana.