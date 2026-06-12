V Zagreb prihajajo Kings of Leon, Jack White in Gorillaz

Zagrebški otok Jarun bo zadnji junijski teden že 18. gostil številna vrhunska imena iz sveta rock in indie glasbe. Organizatorji fetivala, ki letos obeležuje 20-letnico, ob pestri ponudbi izvajalcev obljubljajo tudi kulinarična doživetja, spremljevalni program, ki ga pripravljajo v sodelovanju z zagrebško neodvisno klubsko sceno, obiskovalce pa vabijo tudi k ogledu mesta in njegovih znamenitosti.

A glasba je tisto, kar vsako leto znova v Zagreb privabi številne obiskovalce. Prvi festivalski dan bodo glavni oder zavzeli Britanci Fat Dog in Manic Street Preachers, za vrhunec večera pa bo poskrbel ameriški pevec in kitarist Jack White, ki bo le nekaj dni pozneje izdal svoj sedmi samostojni studijski album. Drugi festivalski dan bodo publiko na glavnem odru ogrevali Irci Sprints, sledili jim bodo Američani The Flaming Lips, glavni akterji dneva pa Gorillaz. Tretji in hkrati zadnji dan se bodo na glavnem odru zvrstili Angleži Yonaka, za njimi stari znanci festivalske publike IDLES, zadnji pa bodo za vrhunec poskrbeli Kings Of Leon, ki bi morali na INmusicu nastopiti že lani, a so zaradi pevčevega zloma noge preložili koncerte v Evropi in se tako na staro celino vračajo letos. Prvič so sicer na tem festivalu nastopili leta 2017.