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Glasba

V Zagreb prihajajo Kings of Leon, Jack White in Gorillaz

Ljubljana, 12. 06. 2026 11.06 pred 13 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
Klavdija Zver
Zasedba je prepričljivo upravičila status osrednjega imena letošnjega 16. INmusic festivala.

Hrvaška prestolnica bo že čez nekaj dni gostila enega najbolj priljubljenih butičnih festivalov v Evropi. Seznam nastopajočih jubilejne 18. izdaje obljublja vrhunsko glasbeno doživetje, saj bodo v Zagrebu gostovali izvajalci, kot so Kings of Leon, Gorillaz in Jack White, ponujajo pa tudi številne spremljevalne dejavnosti.

Zagrebški otok Jarun bo zadnji junijski teden že 18. gostil številna vrhunska imena iz sveta rock in indie glasbe. Organizatorji fetivala, ki letos obeležuje 20-letnico, ob pestri ponudbi izvajalcev obljubljajo tudi kulinarična doživetja, spremljevalni program, ki ga pripravljajo v sodelovanju z zagrebško neodvisno klubsko sceno, obiskovalce pa vabijo tudi k ogledu mesta in njegovih znamenitosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A glasba je tisto, kar vsako leto znova v Zagreb privabi številne obiskovalce. Prvi festivalski dan bodo glavni oder zavzeli Britanci Fat Dog in Manic Street Preachers, za vrhunec večera pa bo poskrbel ameriški pevec in kitarist Jack White, ki bo le nekaj dni pozneje izdal svoj sedmi samostojni studijski album. Drugi festivalski dan bodo publiko na glavnem odru ogrevali Irci Sprints, sledili jim bodo Američani The Flaming Lips, glavni akterji dneva pa Gorillaz. Tretji in hkrati zadnji dan se bodo na glavnem odru zvrstili Angleži Yonaka, za njimi stari znanci festivalske publike IDLES, zadnji pa bodo za vrhunec poskrbeli Kings Of Leon, ki bi morali na INmusicu nastopiti že lani, a so zaradi pevčevega zloma noge preložili koncerte v Evropi in se tako na staro celino vračajo letos. Prvič so sicer na tem festivalu nastopili leta 2017.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med nastopajočimi bodo tudi letos Slovenci, in sicer bodo že prvi festivalski dan na Hidden Stage stopili Mariborčani Đoko, dan pozneje pa bodo na istem odru stali Ljubljančani Mal pre mal.

kings of leon gorillaz jack white inmusic festival 18.edicija
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L7
12. 06. 2026 11.54
Mi bomo naslednjih 1000let pa govejo pasli! Verjetno zdaj bomo še k maši morali, ko nam jo bodo še v ustavo zapisali!
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