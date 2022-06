V Zagrebu se začenja INmusic

Prvi večer bodo na na glavnem odru festivala nastopili The Killers , pred njimi pa bodo publiko ogrevali IDLES , Hinds , Paul the Walrus in Nocktern . Na odru World Stage bodo igrali Fontaines D.C. , KOIKOI , Benston in The Splitters , na odru Hidden Stage pa Afrodelic , Je Veux , Black Room in Slow Cured .

Nick Cave & The Bad Seeds bodo nastopili v torek, pred njim se bodo na glavnem odru zvrstili še White Lies, Amadou & Mariam, Daliborovo Granje in Neon Iglu. Na World Stageu bodo nastopili Porto Morto, Šumski, Neon Wife in Malady Lane, na Hidden Stageu pa Dry Cleaning, Rebel Star, Tus Nua in Freaktion.

V sredo bodo kot glavni izvajalci nastopili Deftones, pred njimi pa Royal Blood, Gogol Bordello in Šarena pojava, Sleaford Mods, Them Moose Rush, Ochi in Billie Joan bodo zavzeli World Stage, na Hidden Stage pa bodo igrali A/lpaca, Pomelo Chess Society, Clone Age in Dystopia.

Festival bodo kot glavni izvajalci sklenili Kasabian, ki bodo na oder stopili za Roisin Murphy, The Comet is Coming, Panda Rhei in Tidal Pull. Na World Stageu bodo zadnji dan nastopili Rival Sons, Tamikrest, Šiza in Miriiam, na Hidden Stageu pa Snapped Ankles, Mordai, LHD in Gradske bitange.