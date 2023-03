V ZDA prvič po več desetletjih prodali več vinilk kot zgoščenk.

V ZDA so prvič po več desetletjih prodali več vinilk kot zgoščenk. Prihodki od prodaje vinilnih plošč so zgoščenke presegli že v poročilu za leto 2020, tokrat pa je prvič v več kot treh desetletjih, da so v ZDA dejansko prodali več primerkov vinilnih plošč kot primerkov zgoščenk.

Prihodki od prodaje vinilnih plošč so se lani povečali za štiri odstotke na 1,6 milijarde evrov, je razvidno iz zadnjega poročila Združenja glasbene industrije Amerike (RIAA). Potrošniki so lani kupili 41 milijonov vinilnih plošč in 33 milijonov zgoščenk, kar je po navedbah AFP osupljiv preobrat trenda.

Priljubljenost vinilnih plošč je vztrajno rasla že v zadnjih letih. Spodbujajo jo zbiratelji in oboževalci, ki jih preveva nostalgija po toplem prasketanju strani A in B vinilnih plošč. A primat v ZDA ohranjajo storitve pretočnih vsebin. Te storitve, vključno s plačljivimi naročninami in platformami, podprtimi z oglasi, so zrasle za sedem odstotkov in dosegle rekordnih 12,4 milijarde evrov prihodkov, kar predstavlja 84 odstotkov vseh prihodkov.

Na plačljive naročnine odpade levji delež, saj predstavljajo 77 odstotkov prihodkov in so prvič presegle 9,3 milijarde evrov. Po navedbah RIAA je na plačljive pretočne vsebine sedaj naročenih 92 milijonov ljudi, leto prej 84 milijonov. Skupni prihodki od prodaje glasbe so se po podatkih RIAA povečali že sedmo leto zapored in to za šest odstotkov na rekordnih 14,9 milijarde ameriških dolarjev.