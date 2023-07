V zvezi z nerešenim umorom Tupaca Shakurja izdan nalog za preiskavo

Aden OcampoGomez, tiskovni predstavnik oddelka, je dejal, da ne more posredovati dodatnih podrobnosti, navajajoč preiskavo, ki še poteka. Zvezna država Nevada nima zastaralnega roka za pregon primerov umorov.

Čeprav je njegova profesionalna glasbena kariera trajala le pet let, velja Shakur za enega najvplivnejših in vsestranskih raperjev vseh časov. Imel je pet najbolj prodajanih albumov: leta 1995 izdan Me Against the World, leta 1996 album z naslovom All Eyez on Me in tri posthumno izdane plošče The Don Killuminati: The 7 Day Theory, ki je bila leta 1996 posneta pod imenom Makaveli, leta 2001 je izšel Until The End of Time in leta 2004 Loyal to the Game.