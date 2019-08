Skupina Vagabunda z novo skladbo Tetovirano

Skupino Vagabunda sestavljata glasbenika Jure Jurca in Matevž Pavčnik, ki sta na glasbeni sceni prisotna od leta 2013. Akustični duetje svojo esenco našel v preigravanju glasbe, ki sta jo poslušala kot najstnika. Ustvarjata tudi avtorske skladbe in sedaj ponosno predstavljata pesem Tetovirano, v kateri sta zajela vzdušje, po končanih glasbenih festivalih, ko ostanejo samo še lepi spomini. Osredotočila sta se na občutek, ko se zazreš v daljavo in obujaš spomine na prehitro končane brezskrbne poletne dni. Konkretno pa sta si zamislila zgodbo, ki opeva nesojeno romanco in vključila zanimivo metaforiko, saj opevana oseba resnično obstaja in ima čudovito tetovažo.