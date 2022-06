Vlado Kreslin, Jernej Dirnbek - Dimek, Hamo, Bojan Cvjetićanin, Nipke, Emkej – to so le nekateri izmed nastopajočih, ki so v četrtek nastopili na odru v Križankah. Razlog pa je bil praznovanje izjemnega jubileja – pol stoletja radijske postaje Val 202. Prihodnost radia je še vedno zelo svetla, pravijo nastopajoči.