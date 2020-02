Valovi, balončki in bombončki

Zelo lepo in pohvalno, da ima naš proslavljeni eklektični pop duet prvi album. Vseeno si dovolim nekaj pripomb. Na albumu 4 so res dobri samo trije songi: Valovi, Sebi in Come To Me. Vsi ti imajo lepe, zvedave, domiselne melodije, spremlja pa jih prav tako nežno zvočno okrasje. Čudovito. Okusno. Prepričljivo. Drži.

Preostanek tridesetminutnega albumskega sklopa je preveč podrejen pevkini izvajalski monodrami, ki je tako skrajno premočrtna, da je zavoljo te vse skupaj preveč suhoparno. Pogrešam teksture, več dinamike, bolj izrazito gibanje občutkov, ki jih poslušalec lahko prevzame od slišanega. Če sta Zala in Gašper naša Denitia inSene, potem bomo zavekomaj zadovoljni le s krompirjem in nekaj ocvirki, občasno s kislo repo. Newyorški dvojec Denitia And Sene, ki je že leta 2011 sprožil to šepetajoč pop fazon in je tako kot Zala in Gašper vso svojo glasbo posnel v lastni spalnici, je v svoje popevčice zadovoljno dodajal točno to, kar delu 4 manjka. Več spremljevalnih vokalov, več različnih, pisanih spremljajočih vokalov, veliko več vitaminov, če že hočete. Naj bi vsaj dišali, če je že skonstruirano z namenom, da upočasnjuje, se samo spogleduje, pomirja, boža ipd. Kakorkoli. Zali in Gašperju je treba na pragu njune prve albumske zmage, gotovo, iskreno čestitati.

In še nekaj. Opazil sem, da moji vseskozi zaspani mački tale glasba zelo zelo prija. In tako jo non-stop poslušam tudi sam. Kaj pa mi preostane drugega.

Ocena: 3,5