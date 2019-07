Vanillaz: Ne veva, kam naju bo odnesel val, a sva pripravljena jahati na njem

Menda sta uspešno vstopila na azijski trg, kako se to dandanes, v času svetovnega spleta, sploh meri in kaj to pravzaprav pomeni?

Azija je zares gromozanska in to, da si tam prisoten, je, kot da bi imel na tisoče apostolov, ki verjamejo v tvojo glasbo. Kar je zelo navdihujoče. Na žalost so odrezani od Googla in družbenih omrežij, kot sta Instagram in Facebook, zato je vse, kar se je tam zgodilo, nekako ostalo tam. Imava srečo, da so z nama, v Azijo pa se bova še pogosto vračala.

Kako sta prišla na kitajsko aplikacijo TikTok, najbrž po zaslugi turneje, v okviru katere sta obiskala Kitajsko, Korejo, Singapur in Tajvan?

Skladbo Gold je izdala založba Ultra Records, kar je precej pomagalo, a zadeva je postala viralna potem, ko so na TikToku ljudje objavljali številne nore in smešne posnetke.

Kako gledata na digitalno prodajo oz. streaming, danes se te zadeve lahko razširijo kot blisk, po zaslugi spleta oz. družbenih omrežij, koliko je tu dejansko možnosti zaslužka?

Ne veva kaj veliko o "steamingu" in služenju denarja na ta način. Imava svojo ekipo, ki skrbi za naju, da sva sama lahko osredotočena predvsem na nastopanje, saj bi rada svoje ime utrdila na festivalih in v klubih širom po svetu.