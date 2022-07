Varnostnik na koncertu pomotoma zbil kitarista skupine Rage Against the Machine

Kitarist skupine Rage Against the Machine, Tom Morello, je doživel neprijetno presenečenje, ko je varnostnik namesto pobeglega oboževalca zbil kar njega. Dogodek se je zgodil na koncertu v Torontu, kjer je skupina nastopala na prizorišču Scotiabank Arene, njihov nastop pa je bil del severnoameriške turneje Public Service Announcement.

Toma Morella, kitarista skupine Rage Against the Machine, je med koncertom pomotoma zbil varnostnik, ki je bil na lovu za pobeglim oboževalcem. Oboževalec, ki je pritekel na oder, je želel skočiti med publiko, za njim pa se je pognal tudi varnostnik skupine, ki pa je namesto ubežnika zbil 58-letnega kitarista in z njim padel z odra. Neprijetni dogodek se je zgodil, ko je skupina pričela z zadnjo pesmijo, uspešnico Killing In The Name.

Tom Morello je med koncertom doživel neprijetno presenečenje. FOTO: Profimedia

V trenutku, ko je dogajanje opazil pevec skupine, Zack de la Rocha, je ustavil nastop in zavpil: "Počakajte! Počakajte!" Morello se je med tem uspel povzpeti nazaj na oder, občinstvo pa je navdušeno zaploskalo. "Ne poskušajte početi takih stvari. Smo kul in radi vas imamo, ampak tega ne počnite," je oboževalce še posvaril 52-letni pevec.

Skupina, ki jo poleg Morella in de la Roche sestavljata še Tim Commerford in Brad Wilk, se je v začetku meseca le podala na težko pričakovano turnejo, ki so jo začeli v zvezni državi Wisconsin. Skupina, ki že od svojega nastanka opozarja na neenakosti v družbi, je izrazila svoje mnenje glede odločitve ameriškega vrhovnega sodišča, da odpravi splošno pravico do splava.

Svoje mnenje so podali kar preko videoprojekcije, ob fotografijah pa so bili pripisi, kot je: "Prisiljena rojstva v edini bogati državi na svetu, ki ne nudi porodniškega dopusta." Opozorili so še na to, da v Ameriki temnopolte ženske dva- do trikrat pogosteje umrejo pri porodu kot belopolte, in na dejstvo, da je prav v Združenih državah najpogostejši vzrok smrti najstnikov ta, da so bili ustreljeni s strelnim orožjem.