Vatra: Nikamor se nam ne mudi, naj pot traja

Hrvaška skupina Vatra, ki ima v svoji domovini malodane kultni status, je v slabe četrt stoletja objavila devet albumov, deseti, Javi se kad stigneš, pa izide v kratkem. Ploščo bodo predstavili tudi na koncertu v Sloveniji, mi pa smo klepetali s pevcem Ivanom Dečakom.

Skupina Vatra je na Hrvaškem dobro poznana, osvojila je številne nagrade porin, tik pred izidom pa je njihov deseti studijski album, ki so ga poimenovali Javi se kad stigneš. Njihove pesmi so zelo dobro poznane hrvaški javnosti, po uspešnicah, kot so Tremolo (feat Damir Urban), Tango, Nama se nikad ne žuri, Anđeo s greškom, Sputnik, Ima li budnih in druge, pa jih poznajo tudi slovenski ljubitelji balkanskega pop rocka. Mnogim se je zasedba v srce usedla že s prvim albumom Između nas (1999), poznani pa so predvsem kot odlična koncertna zasedba. Njihov prvi akustični koncert v dvorani Vatroslava Lisinskega v Zagrebu leta 2016 je bil razprodan, kar je bil uspešen zaključek glasbenega leta in začetek polnoletnosti skupine ter obenem uvertura v še eno novo uspešno leto. Vatra je na hrvaških tleh dosegla vse stopničke – igrali so v manjših in večjih klubih, za njimi so mnogi razprodani in uspešni koncerti, v Ljubljani so nastopili leta 2018, v Hali Tivoli kot gostje skupine Bajaga & Instruktori, za sabo pa imajo tudi uspešne nastope na Trnfestu in na Orto festu, kamor se spet vračajo 19. novembra. Pred njihovim nastopom je bil naš sogovornik frontman in avtor Ivan Dečak.

icon-expand Hrvaška skupina Vatra bo v kratkem izdala svoj deseti album, ki ga bo predstavila tudi na koncertu v Sloveniji. FOTO: Izvajalec

Brali smo, da hrvaški mediji pišejo, da ste "bend, ki postaja vse bolj pomemben na regionalni sceni", kakšne asociacije se vam porajajo ob dejstvu, da obstajate že 23 let? Najprej sem vesel, da smo še vedno skupaj, da z veseljem delamo na novih pesmih, albumih, da se še vedno veselimo koncertov in da jih ne delimo na majhne in velike, ampak so za nas vsi vedno enako veliki. Zakaj nekateri govorijo, da je bil vaš prvenec najboljši, zaradi nostalgije ali pa imajo nekateri fiksacijo na nekaj, kar jih je ujelo v obdobju mladosti, brez pravega pomena, zdaj pa izkazujejo neko kvazi-sentimentalnost? Prvih se vedno spominjate, ne le v glasbi, ampak v marsičem drugem. Tudi meni je izjemno všeč naš debitantski album Između nas. Najpomembneje pa je dejstvo, da so nekatere pesmi, kot sta Bilo je dobro, dok je trajalo ali Vrati se (izvajamo jo, kadar se na koncertu ustvari posebno vzdušje), ves ta čas preživele in so še vedno del našega koncertnega repertoarja. Ali gre za naš najboljši ali najslabši album, pa prepuščam kritikom. Če imate na Hrvaškem kultni status, kako mislite, da vam gre v drugih republikah bivše Jugoslavije, kakšno je vaše občinstvo zunaj domačih meja? V Beogradu je drugače kot v Ljubljani, kajne? Letos smo poleg koncertov na Hrvaškem nastopali še v Črni gori in Srbiji. Moram priznati, da smo se z vseh koncertov vrnili nasmejani do ušes, veseli pa nas tudi dejstvo, da se za leto 2023 že dogovarjamo za koncerte v omenjenih državah. Seveda se vedno veselimo prihoda v Slovenijo, upamo, da se bomo tudi po koncertu v Orto Baru vrnili domov nasmejani in da bomo izvedli pesem Vrati se. Je več ljudi, ki vas spremljajo od začetka, ali ste imeli z vsakim novim albumom vedno več mlajše publike, ki vas je z vsakim albumom začela poslušati? Na začetku nas je poslušalo mlajše občinstvo, kar je bilo pričakovano, saj sem bil tudi sam star 18 let, ko smo izdali prvi album. Danes so naše občinstvo res ljudje vseh generacij in to nas izjemno veseli.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zdaj boste izdali svoj deseti album Javi se kad stigneš, kam na splošno potujete, kako se vam zdi vaše potovanje? Je pomembnejša pot ali cilj? Nikamor se nam ne mudi, najpomembnejše nam je, da pot traja, da smo zdravi in da je med nami v bendu prijateljsko razpoloženje. Vaš zvok je moderen indie pop-rock, so torej pomembne kitare ali sinti ali oboje skupaj? Ampak čisto na dnu vsega mora biti dobra pesem, kajne? Nikoli se nismo obremenjevali z žanri, glasba, ki jo ustvarja Vatra, je brez para! Na koncu dneva je vsaka skupina ali izvajalec vreden toliko, kolikor so dobre njegove pesmi. Marsikdo je za vas izvedel prek oddaje The Voice, kar ste dobro izkoristili. Ste pomislili, kje bi bila skupina brez vašega sodelovanja pri The Voice, je ta oddaja spremenila vaš pogled na glasbo? The Voice je pravzaprav sledil velikemu uspehu naše pesmi Tango. Ko se je usul ta plaz, smo dobesedno v nekaj tednih prerasli iz klubskega benda v bend za trge in dvorane po Hrvaški. Moč televizije je neverjetna, zato sem se po prvi sezoni šova odločil, da grem na dopust v Slovenijo, na Bled, ko pa sem se zjutraj spustil na zajtrk v hotel, sem ugotovil, da The Voice gledate in poznate tudi v Sloveniji (smeh).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za nekatere vaše pesmi ljudje komentirajo, da bi bile svetovne uspešnice, če bi jih izdali Depeche Mode ali kdo drug. Da bi bili milijonarji, če bi bili rojeni kje v Angliji. Ste imeli ambicijo, ste poskušali doseči uspeh izven regije? Sanjam, govorim in pišem v hrvaščini, nikoli nisem imel iluzij, da bi glasbo prodajal Angležem. Vedno sem si želel nagovoriti občinstvo s področja nekdanje Jugoslavije, ker so to geni, ki jih razumem, in upam, da je tako tudi obratno. Deset albumov v 23 letih ni malo, očitno vam navdih nikoli ni delal težav, je bilo drugače o ljubezni pisati pri 20 kot pri 40, z veliko več izkušnjami in lastnimi otroki? Pravkar smo zaključili naš deseti studijski album, zraven pa smo izdali tudi "best of" Sva naša ljeta. Po nastopu na Ultri smo izdali album Ultramix, ki smo ga delali z didžeji. Poleg tega imamo dva "živa" albuma Akustik u Lisinskom in Vatra XX uživo. Vedno smo imeli potrebo nekaj narediti v bendu in okoli njega, da se ne oziramo preveč v preteklost, živimo in delujemo v sedanjosti ter poslušamo prihodnost. Besedila so se zagotovo spremenila, kar je napisal in kako je razmišljal mladoleten, golobradi mulec, zagotovo ni identično temu, kar piše in misli moški v štiridesetih.

icon-expand Pevec zasedbe Ivan Dečak je poznan tudi po sodelovanju v hrvaški različici šova The Voice. FOTO: Izvajalec

Je morda kaj strahu, da bi se človek začel ponavljati? Tega se ni bati, ker delamo z genialnimi producenti. Pavle Miholjević in Jura Ferina sta genija, ki nikoli ne bi dopustila, da bi se zgodilo kaj takega. Na novem albumu imate duet z Božom Vrećom, prej ste peli tudi s svojim idolom Damirjem Urbanom, pisali ste uspešnice za Massima, katero ime je na vaši "bucket listi" za sodelovanje, doma ali v tujini? Ne načrtujem duetov ali pesmi, ki jih pišem za druge. Enostavno se mi zdi, da me sama pesem pripelje do nekoga. Če bo katera od novih skladb zahtevala določeno začimbo, se bom potrudil, da jo dobim, da bo končni okus kar se da slasten.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke