Vazz: Šele ko se ljudje znebimo okov, nehamo postavljati meje sebi

Mogoče to ni tako razvidno med prvim poslušanjem, a vendar je s podrobno analizo in poznavanjem odzadja novega albuma vsekakor bolj oseben projekt. V besedilih dokaj pogosto nezavedno apliciram svojo realnost in lastna mišljenja, ki zaživijo v novih poosebitvah ter s tem tudi nekako nadaljujejo idejno zasnovo minulega.

Gre za pesem, ki nagovarja ljudi - bodimo strpni drug do drugega, spoštujmo se in pomislimo preden sodimo sočloveka. Svobodna izbira tematsko prevlada, tako da se z vprašalnico “kdo?” konstantno otresa družbe, obenem pa skladba sama po sebi poudarja enakopravnost in išče pravico. Šele ko se ljudje znebimo okov, nehamo postavljati meje tudi sebi, kar je dandanes pogost primer, v naši nadvse “liberalni” družbi.

Minimalizem ja, produkcijsko gledano. Tekstovno zasnovan v 48 verzov, ki sem jih uspel "izpljuniti" v enem kosu. Definitivno velik izziv, sploh zato, ker sem se te teme izogibal in je komad nastal zadnji, zelo organsko, sam od sebe. Ne gre se le za disciplino in "moškost". Vojska je bila zame, na prvem mestu, izkušnja izven cone udobja, v tuji državi, tujem jeziku, ki mi je v pol leta dala paradoksalno svobodo in odprla nov predal misli ter znanja.

FNT se zdi kot najmočnejši komad na plati, genialni minimalizem, praviš, da bi zabredel, če ne bi šel v vojsko, hkrati pa je bila to najbrž tista "prava" in potrebna šola življenja oz. si po tej izkušnji postal pravi "dec"?

Ne pomnim, da bi videl kaj takega na slovenski sceni. Žiga Krajnc je genialno zasnoval scenarij, ki nekako z distance meče realno luč na "tipične" raperske videospote. V našem primeru je gledalec v vlogi opazovalca na snemanju, kar popestri zadevo in vzame odtenek resnosti, hkrati pa deluje vse zelo profesionalno in premišljeno.

To je pesem o mladosti, za mladino, milenijce in obenem za staro gardo. Vsi smo enkrat mladi in prav takrat se nam zdi, da bi lahko premikali gore, rešili krizo globalnega segrevanja, osvojili deset grammyjev ali bili prvi zvezdniki lige NBA. Mladi gamsi smo vsi, ki si drznemo iti čez sebe, ovreči tabuje, sprejeti drugačne in spremeniti svet. Če nas ne sprejmete takšnih, kot smo, bomo verjetno našli bivališče drugje, saj nas svet čaka odprtih rok in z nasmeškom!

Alter-egi so zopet prevzeli vlogo naslovov na albumu. Sam sem oboževalec obeh, težko rečem koga spoštujem bolj, saj sta popolnoma različni osebnosti. Oba zelo karizmatična in prava ženskarja, a to ni igralo pretirane vloge ... ali pač?

Po Zlatku deluješ najbolj delaven slovenski raper, tudi nastopov imaš precej. Očitno točno veš, kaj in kako je treba zadevam streči? Muziko imaš na spletnih platformah, kaj pa majice, t. i. "merch"?

Ni skrivnosti do uspeha – to je bilo izrečeno že iz ust neštetih športnikov, podjetnikov in umetnikov vseh vrst. Na koncu dneva veljajo le trdo delo, predanost, izvirnost in iskrenost. Če se človek angažira, je delaven na svojem področju, aktiven, se znajde in počne stvari s srcem, je vse mogoče. Drži, glasba je na platformah, tudi v fizični obliki. Nekaterim se to zdi "passe", zame pa je to pomemben faktor. Na vsake toliko dam v tisk tudi nekaj izdelkov (merchandise). Za današnji koncert v Gali Hali imam sveže "pečene" puloverje in novo rundo "custom" papirčkov, ki gredo za med.

Tudi posnetek promocije albuma Jacob si imel že po 14 dnevnih na YouTubeu, kar je vrhunsko – v slogu "mladih gamsov, vedno nekaj korakov pred drugimi"?

Za to so v prvi vrsti poskrbeli organizatorji. Prednost je ta, da je koncert profesionalno posnet, minus pa da ljudje dobijo celoten vpogled v koncertno dogajanje. Še dobro, da smo z bendom aranžmajsko zadevo osvežili, popestrili in pretekle koncerte spremenili v pravi šov. Letos bo fokus izključno na koncertiranju z "živo" zasedbo in živo glasbo.