Vazz ter vsi njegovi navdihi in idoli

Tole je samo za pohvalo. Tretji Vazzov album je res krasna zbirka intenzivnih in inteligentnih razmislekov – razmislekov praktično zgolj o posamezniku in o vsakdanu. Prvi niti ni posebej nor ali kak eksot opisani dnevi pa ne posebej sivi ali temačni, prav tako ne samo izrazito sončni, pisan ali hedonistični. Mark Jakob Cavazza se je razvil v vrhunskega pripovedovalca, ki publiko zmore zmanipulirati že z dvigom ali spustom svojega prodornega glasu oziroma s svojo karizmatično dikcijo. Tega pa ne trdim zato, ker bi Kodeks vključeval ekstreme. Ravno nasprotno. Raper je res prepričljivo potopljen v svoje izpovedi, zato niti nima časa kritizirati, polemizirati, zapravljati dragocenega časa s pokroviteljstvi ipd. Vse te izpovedi bi bile lahko celo bolj osebne, res. A tudi manka aktualne pikrosti mlademu poetu sploh ne gre zameriti, nikakor. Kje se torej Vazzov Kodeks lomljiv in skozi katero špranjo iz njega izteče osupljivo visoko oktanska narativna smola, kakršne na domači sceni praktično še ni razlival nihče. Vazz poslušalca začara s spontano uporabo umetnostno-zgodovinskega leksikona, z omembo umetniški genijev ter likov in del, ki so jih ti ustvarili. Hamlet, Basquiat, Ray Manzarek, Boccaccio, Jizah, Da Vinci, bežno celo Jack Nicholson/Miloš Forman – vsi našteti predstavljajo le peščico bodisi glasbenikov bodisi literarnih junakov, likovnikov, filmarjev ali pač ustvarjalec vseh možnih umetniških veščin in historičnih širin ali globin. Vsa ta množica Kodeks posledično napaja z desetinami prispodob in simbolov, hkrati z obiljem lepega in navdihujočega, da album postane uživaški poslušalski magnet. Ali še drugače. Celota je prav nasičena z razlogi, zakaj je vredno, da smo tukaj in se do okolice in danega nam vedemo spoštljivo, kulturno, civilizirano. Zato Vazzov Kodeks z vsakim odmerkom spontano prerašča v nekaj hiptnotičnega, če ne kar katarzičnega. Recenzentski sklep ob tej dinamiki preprosto ne more biti kaj drugega kot – učiteljice in učitelji, prosim vas, ponudite Kodeks učencem in dijakom, kajti tako razvoj in prihodnost te nacije ne more ostati vprašljiva, še manj pa ogrožena! Druga prav tako pomembna plat Kodeksa pa je njegova glasbena tekstura, ki jo je raper skupaj z našim najbolj subtilnim glasbenim producentom, njegovo ime je Hyu, skoval s filigransko natačnostjo ter še posebej pogosto izpostavljeno ljubeznijo do avtohtone slovenske popevkarske dediščine. Po eno od skupno kompozicij sta v zvočnem oziru dodala Kodeksu dodala še Emiljo A.C. in August Braatz. Ko pričakuješ veliko, dobiš pa še več. Najbrž najbolj bistra raperska stvaritev v slovenščini ever.

Ocena: 5