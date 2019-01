Vazz: Unikatni Individuum na domačem raperskem nebu

Mladi Mark Jacob Cavazza je zadnja leta zelo aktiven kot raper Vazz. Tik pred novim letom je izdal svoj prvenec Individuum, ki je zrel izdelek "mladega Prešerna", kot se je sam poimenoval v eni od svojih pesmi. In kaj nam je zaupal ob nedavni koncertni predstavitvi albuma?

Vazz je še ne 20-letni raper, ki je v zadnjih štirih letih ustvaril kup pesmi in ves čas dela to, kar si želi in stoji za svojimi besedami. Ljudje in privrženci so ga večinoma našli sami, številni sošolci in sošolke iz gimnazije pa so ga z veseljem prišli podpret tudi na nedavni koncertni dogodek v Centralno postajo v Ljubljani.



"Nikoli ne delam napol, nočem se siliti v ospredje iz napačnih razlogov in mislim, da ljudje spoštujejo to iskrenost," meni Mark, avtor številnih pomenljivo-iskrivih rim, ki (za njegova) leta kažejo presenetljivo zrelost in modrost.





Osem pesmi,Individum, Manipulator, Young Prešeren, Elina, Pablo, Pikaso, Ego in Angel, priča zgodbe njegovih alter egov, ki se napajajo v samorefleksiji, dokaj bogatih izkušnjah mladega avtorja, ki zna opazovati stvari in ljudi okoli sebe in to posredovati na najboljši možen način. Njegov "flow" je neposreden in v ušesa rezajoč. Prepriča nas z minimalistično produkcijo glasbenih podlag, ki so narejene z veliko občutka.





"Veliko pozornosti posvetim temu, da izčistim podajanje besed (flow), da izločim mašila, da je besedilo tekoče in hkrati ohranim bistvo oz. tisto, kar zares hočem povedati. Težko rečem, kako se počutim v odnosu do svoje plošče, poslušam je ravno ne. Dobil sem dobre nasvete od 'starih prdcev' v rapu: Dobro je, da najdeš neko zdravo mero, da zadeve narediš do konca in veš, kdaj je dovolj. Sicer se vse lahko vleče v nedogled in se osnovna ideja mimogrede izgubi," nam je zaupal.





Dobro življenjsko podlago je dobil v dobri vzgoji in druženju s starejšimi."Odraščal sem v dobrih krogih, oče, mama, brat in prijatelji. Družil sem se s starejšimi od sebe, kar mi je odprlo številna obzorja. Dobra glasba, filmi, literatura in risanke, ne takšne traparije, ki jih otroci gledajo zdaj. Tudi pokojna strica sta bila umetnika," je razmišljal Mark.





"Nekaj sem že dal skozi, imam izkušnje, ki sem jih pridobil hitro in sem se iz njih dosti naučil, tako s pozitivne kot z negativne plati. Svet sem doživljal skozi svoje oči, kako se vrti, pa naj bo doma, za šankom, z ženskami, v pesmih, ki so nekakšni alter egi, pa sem reflektiral te poglede. Najpomembneje je, da ne podležem ničemur, da ostanem svoj, organski, spontan, do neke mere otročji. Če nisi sproščen, nisi sproščen niti pri svojem ustvarjanju," je prepričan.





Kaj pa nasveti starejših?"Sicer cenim starejše ljudi okoli sebe. Nekaterih njihovih nasvetov še nekaj let nazaj nisem poslušal, jih pa zato zdaj dojemam drugače in spoštujem. Z veseljem vpijam njihovo znanje in izkušnje. Moraš biti samozavesten pri tem, kar delaš. Sprva nisem bil suveren. Ko pa dojameš, da moraš izpovedati to, kar nosiš v sebi, potem to tudi lažje in bolj iskreno predstaviš ljudem. Delaj z ljudmi, kot oni delajo s tabo. Spoštuj sočloveka in stoj za svojimi dejanji. Imel sem super vzgojo, lahko bi rekel, da precej svobodno. Veliko sem se naučil, preizkusil meje, a kmalu dojel, da nima smisla izgubljati časa z neumnostmi," je povzel nauke iz preteklosti.

Zaključno pesem Angelje posvetil pokojnima stricema DamijanuinKristijanu. "Damijan je odšel, ko sem bil star deset let. Zdaj mi manjka, njega sem najbolj čutil in obžalujem, da ga ni več tu. Lahko si le predstavljam, kako bi bilo, čeprav se zavedam, da ni nujno, da bi se ujela. Oba z bratom opažava, kdo je kaj prevzel po kom. Ta pesem je zelo osebna, zato sem precej razmišljal, ali bi jo sploh dal na ploščo. Prepričali so me, da je to tisto, kar moram povedati in po mojem dobro in na primeren način zaokroži album," je povedal o zadnji skladbi na plošči in hkrati pesmi, ki je ob živi predstavitvi do solz ganila tudi njegovega očeta Sebastijana.





Vazz se sicer do nadaljnjega poslavlja od Slovenije, saj bo pol leta preživel v tujini. "Veseli me, da sem svoja štiri leta ustvarjanja predstavil tudi pred domačimi, saj še nihče izmed njih ni bil na kakšnem rap dogodku. Cenim ljudi, ki pridejo na tvoj nastop, pomembno mi je, da je dober zvok, da se dobro sliši, da me ljudje razumejo in da dobijo tisto, po kar so prišli na koncert," je še dodal.