Več 10 tisoč ljudi v Veli Luki prepevalo Oliverjeve pesmi

V Veli Luki so s koncertom počastili spomin na pevca Oliverja Dragojevića, ki je umrl pred šestimi leti. Dvorana je bila nabito polna, oboževalci so preplavili vse kotičke mesta, prireditev pa so spremljali celo s plovil, ki so zasedla celoten zaliv. Med zbranimi so bili številni znani obrazi hrvaške estrade, v prvi vrsti pa je sedela družina pokojnega glasbenika.

Priljubljenega Oliverja Dragojevića so se šest let po smrti spomnili z velikim koncertom v Veli Luki, mestu na otoku Korčula, kamor se mu je prišlo poklonit več 10 tisoč ljudi, med katerimi so bili tudi številni hrvaški estradniki, prišla pa je tudi Oliverjeva družina. V tem času je v mestu tudi veliko tujcev, ki naj bi celo organizirano obiskovali pevčevo domačo hišo, kjer jih je sprejela njegova žena Vesna.

Koncert V Veli Luki je v prvi vrsti spremljala Oliverjeva družina. FOTO: Bobo Pixsell icon-expand

Večer je bil še toliko bolj poseben, saj so premierno predstavili videospot za njegovo novo skladbo, ki nosi naslov Vrime je. "Oliver je bil poseben človek, čigar pesem je segla globoko v dušo in obarvala naša življenja s posebnimi barvami. Oliver je pesem in morje. Z njim je bilo lepo zlagati note in sodelovati z Marijano Bana, biti priča, ko s svojim petjem v tvojo pesem vnese nekaj edinstvenega in posebnega, tako, kot je znal le on. Nova pesem je čustvena in je plod lepih trenutkov, preživetih z glasbo in dragimi ljudmi. Nastala je pred 10 leti in vesel sem, da jo imamo zdaj priložnost deliti z vsemi," je o pesmi in sodelovanju z Oliverjem povedal Tomislav Mrduljaš.

