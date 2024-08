Več deset tisoč obiskovalcev se je veselilo na žuru pod Karavankami

Kaj dela festival pod Karavankami, ki so mu nadeli ime Naaajdan, tako uspešen, da se je odvijal že petnajsto leto? "Zato, ker smo pod Alpami, pod gorami, na travi, v naravi in pred tistimi ljudmi, ki čutijo in mislijo slovensko, imajo dejansko slovensko zastavo vgravirano, čeprav je ne vidimo, na čelu, in pojejo najlepše slovenske komade," je naši ekipi povedal Dejan Dogaja.

"Ljudje so res super, energija je vrhunska. Danes je nedelja, pa je vse polno," pa je dodala pevka Taja Padežnik.

Ali so Gorenjci zares 'škrt' pa smo preverili pri pravih Gorenjcih, skupini Fehtarji. "Pridi v Savinjsko dolino, pa boš videla, kaj to pomeni. Ko smo prišli sem, smo dobili prvi najprej trikrat za jesti," so povedali Fehtarji, ki so razkrili tudi, kako so počitnikovali: "V avtodomu po Dalmaciji."