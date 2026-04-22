Več kot tisoč glasbenikov v odprtem pismu pozvalo k bojkotu Evrovizije

Iniciativa No Music For Genocide je v odprtem pismu, ki ga je podpisalo več kot 1100 glasbenih izvajalcev in kulturnih delavcev, med katerimi so Paul Weller, IDLES, Massive Attack, Paloma Faith, Kneecap, Primal Scream in Sigur Rós, pozvala k bojkotu Evrovizije, če bodo organizatorji dovolili sodelovanje Izraelu.
EBU, ki je organizator, je decembra sklenila, da Izrael sme sodelovati na tekmovanju, kljub temu da so nekatere države članice pred tem že izrazile nestrinjanje, razlog pa je bil napad na Gazo in lanskoletne težave z glasovanjem. Tekmovanje bo sicer potekalo 16. maja na Dunaju.
Iniciativa No Music For Genocide, ki spodbuja glasbene izvajalce, da onemogočijo predvajanje svoje glasbe na pretočnih platformah v Izraelu, je k bojkotu povabila glasbene izvajalce, televizijske mreže in oboževalce.
Med podpisniki so tako že Brian Eno, Massive Attack, Paloma Faith, Paul Weller, Kneecap, Hot Chip, Of Monsters and Men, IDLES, Primal Scream, Sigur Rós, Young Fathers, Mogwai, Black Country New Road, Erika de Casier, Nadine Shah, Dry Cleaning, Olafur Arnalds, David Holmes, Nemahsis, Macklemore, Roger Waters, Peter Gabriel, Vacations, Smerz in številni nekdanji finalisti Evrovizije.
Ti ob tem opozarjajo, da so tudi Rusijo ob napadu na Ukrajino doletele sankcije in ji ni bilo dovoljeno sodelovati na tem glasbenem tekmovanju. Zapisali so, da zavračajo normalizacijo genocida in brutalno vojaško okupacijo Palestine.
Med državami, ki se letošnjega tekmovanja zaradi sodelovanja Izraela ne bodo udeležile, so Slovenija, Irska, Nizozemska, Španija in Islandija.
