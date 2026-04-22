Glasba

Več kot tisoč glasbenikov v odprtem pismu pozvalo k bojkotu Evrovizije

London, 22. 04. 2026 07.57

K.Z.
V odprtem pismu organizatorjem Evrovizije je več kot tisoč glasbenih izvajalcev, med katerimi so svetovno znana imena, pozvalo k bojkotu največjega glasbenega tekmovanja v Evropi. Iniciativa, ki se je poimenovala No Music For Genocide, zavrača sodelovanje Izraela in ob tem spominja na podobne okoliščine, ki so leta 2022 veljale za Rusijo.

Iniciativa No Music For Genocide je v odprtem pismu, ki ga je podpisalo več kot 1100 glasbenih izvajalcev in kulturnih delavcev, med katerimi so Paul Weller, IDLES, Massive Attack, Paloma Faith, Kneecap, Primal Scream in Sigur Rós, pozvala k bojkotu Evrovizije, če bodo organizatorji dovolili sodelovanje Izraelu.

EBU, ki je organizator, je decembra sklenila, da Izrael sme sodelovati na tekmovanju, kljub temu da so nekatere države članice pred tem že izrazile nestrinjanje, razlog pa je bil napad na Gazo in lanskoletne težave z glasovanjem. Tekmovanje bo sicer potekalo 16. maja na Dunaju.

Iniciativa No Music For Genocide, ki spodbuja glasbene izvajalce, da onemogočijo predvajanje svoje glasbe na pretočnih platformah v Izraelu, je k bojkotu povabila glasbene izvajalce, televizijske mreže in oboževalce.

Med podpisniki so tako že Brian Eno, Massive Attack, Paloma Faith, Paul Weller, Kneecap, Hot Chip, Of Monsters and Men, IDLES, Primal Scream, Sigur Rós, Young Fathers, Mogwai, Black Country New Road, Erika de Casier, Nadine Shah, Dry Cleaning, Olafur Arnalds, David Holmes, Nemahsis, Macklemore, Roger Waters, Peter Gabriel, Vacations, Smerz in številni nekdanji finalisti Evrovizije.

Ti ob tem opozarjajo, da so tudi Rusijo ob napadu na Ukrajino doletele sankcije in ji ni bilo dovoljeno sodelovati na tem glasbenem tekmovanju. Zapisali so, da zavračajo normalizacijo genocida in brutalno vojaško okupacijo Palestine.

Med državami, ki se letošnjega tekmovanja zaradi sodelovanja Izraela ne bodo udeležile, so Slovenija, Irska, Nizozemska, Španija in Islandija.

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

sprint
22. 04. 2026 09.15
In kakšno zvezo imajo tile rokerji z Eurovizijo. Ok, če naši bedaki od RTV nočejo sodelovati.. Ampak, da ne bodo prenašali je pa sramota. In zdaj sem za to, da se RTV prispevek ukine. Čimprej.
Priap
22. 04. 2026 09.09
Edino pravilno. Na svetu ni prostora za genocid. Se gospodarsko izolacijo rabijo, pa bodo hitro začeli vso to zlato in nepremičnine prodajat barabe...
Anion6anion
22. 04. 2026 08.57
Nihče ne bo pogrešal Slovenije!
AleksanderS
22. 04. 2026 08.57
Podpiram boj izralske drzave proti teroristom
Narod Ni Nor
22. 04. 2026 09.03
Definiraj terorista. Za Izrael je vsek Palestinec, ki si drzne izraziti mnenje proti Izraelu, terorist in po njihovo legitimna tarča. A ti to podpiraš? Bravo!
Voly
22. 04. 2026 09.04
Hm, torej podpiraš zločine, ki jih izvaja Izrael? Ne vem, kakšen je tvoj motiv za to, predvidevam pa, da si fanatičen podpornik Janše!
sprint
22. 04. 2026 09.12
Kakorkoli. Če je to storil je terorist. Podpiram.
3320.
22. 04. 2026 08.43
Že v štartu nimajo kaj iskat na EVROviziji, niso evropa, niti blizu.
mayda2
22. 04. 2026 08.42
a slovenski estradniki si pa ne upajo zapisati svojega imena na ta seznam?
Bad Minton
22. 04. 2026 08.38
Prav privoščim Izraelu da zmaga !
gonisetaubi
22. 04. 2026 08.28
ah..ukint evrovizijo itaq je to šov za sej veste koga..zmedene u glavi
Greznica
22. 04. 2026 08.30
tud "zmedene glave" ne gledamo več tega, brez skrbi
simc167
22. 04. 2026 08.26
pravilno
proofreader
22. 04. 2026 08.18
Dve imeni s seznama poznam, ostalo pa sami neznani glasbeniki.
Greznica
22. 04. 2026 08.29
kdo pa pozna v svetu Mahniča? ti ga pa obožuješ ...
