Več kot tisoč glasbenikov v odprtem pismu pozvalo k bojkotu Evrovizije

Iniciativa No Music For Genocide je v odprtem pismu, ki ga je podpisalo več kot 1100 glasbenih izvajalcev in kulturnih delavcev, med katerimi so Paul Weller, IDLES, Massive Attack, Paloma Faith, Kneecap, Primal Scream in Sigur Rós , pozvala k bojkotu Evrovizije, če bodo organizatorji dovolili sodelovanje Izraelu.

EBU, ki je organizator, je decembra sklenila, da Izrael sme sodelovati na tekmovanju, kljub temu da so nekatere države članice pred tem že izrazile nestrinjanje, razlog pa je bil napad na Gazo in lanskoletne težave z glasovanjem. Tekmovanje bo sicer potekalo 16. maja na Dunaju.

Iniciativa No Music For Genocide, ki spodbuja glasbene izvajalce, da onemogočijo predvajanje svoje glasbe na pretočnih platformah v Izraelu, je k bojkotu povabila glasbene izvajalce, televizijske mreže in oboževalce.