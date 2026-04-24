Glasba

Več kot tisoč znanih umetnikov podprlo udeležbo Izraela na Evroviziji

Dunaj/Ljubljana, 24. 04. 2026 18.45 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
E.K. STA
Evrovizija

Pred letošnjim 70. tekmovanjem za pesem Evrovizije, ki bo sredi maja na Dunaju, sta se pojavili javni pismi znanih umetnikov iz celega sveta. Pismi imata vsako več kot tisoč podpisnikov. Prvo je osredinjeno na zahtevo po bojkotu Izraela, drugo temu nasprotuje.

V pismu, ki se je prvo pojavilo ta teden, je več kot 1100 glasbenikov, med katerimi so med drugim soustanovitelj skupine Pink Floyd Roger Waters, pevec Peter Gabriel in člani britanske skupine Massive Attack, pozvalo k bojkotu letošnje Evrovizije, ker na tekmovanju sodeluje tudi Izrael. Zdaj se je pojavilo še javno pismo, v katerem je več kot tisoč znanih umetnikov podprlo udeležbo Izraela in se izreklo proti bojkotu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Tekmovanje za pesem Evrovizije bo letos potekalo na Dunaju.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Odprto pismo organizacije Creative Community For Peace so podpisali hollywoodski zvezdniki, kot so Helen Mirren, Liev Schreiber, Amy Schumer, Mila Kunis, Selma Blair in Jennifer Jason Leigh, pa tudi glasbeniki, kot je soustanovitelj skupine Kiss Gene Simmons. V pismu so izrazili razočaranje in pretresenost, da so nekateri predstavniki zabavne industrije pozvali k izključitvi Izraela s tekmovanja.

Povod za razpravo o sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije je izraelska vojaška operacija na območju Gaze, ki jo je Izrael kot povračilni ukrep začel po napadu islamistične organizacije Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. "Verjamemo, da imajo prireditve, kot so pevska tekmovanja, ogromen pomen za premostitev kulturnih razlik in združevanje ljudi najrazličnejšega porekla prek njihove skupne ljubezni do glasbe," so še zapisali v odprtem pismu in dodali, da "tisti, ki pozivajo k izključitvi Izraela, spodkopavajo duh tekmovanja in ga spreminjajo iz skupnega praznovanja enotnosti v politično orodje".

Preberi še Več kot tisoč glasbenikov v odprtem pismu pozvalo k bojkotu Evrovizije

Na drugi strani so v pismu gibanja No Music for Genocide številni umetniki pozvali k bojkotu. "Kot glasbeniki in ustvarjalci na področju kulture nasprotujemo, da se tekmovanje za pesem Evrovizije izkorišča za normalizacijo in olepševanje izraelskega genocida ter brutalne vojaške okupacije nad Palestinci. Dokler bo EBU v tekmovanje vključevala izraelsko radiotelevizijo KAN, ki je vpletena v genocid, pozivamo vse javne radiotelevizije, umetnike, organizatorje javnih projekcij, ekipe in oboževalce, naj bojkotirajo letošnje evrovizijsko tekmovanje", so zapisali nasprotniki nastopa Izraela na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije.

Na Dunaju so poleg tega za 16. maj, ko bo veliki finalni večer Evrovizije in bo znan letošnji zmagovalec, ter dan prej napovedani protiizraelski protesti. Bojkot letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije je predhodno napovedalo pet držav, med njimi tudi Slovenija.

Evrovizija odprto pismo bojkot Izrael Glasba

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

alkimistos
24. 04. 2026 20.04
in kekec je spet na napačni strani zgodovine... tako kot leta 39 ko se je kekec spajdašil z nacisti!
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
24. 04. 2026 20.03
Bojkot Izraela je antisemitizem brez primere. Pomnimo, da se Izrael samo brano, pomnimo 7. Oktobra. Pomnimo naših herojev Eilanda, Zorello in Tzurja, sinov Siona, ki so razkrinkali korupcijo v Sloveniji.
Odgovori
+1
1 0
Gram
24. 04. 2026 19.47
Izrael se ne bi smel pojavljati nikjer na svetu več. Koliko zla so povzročali desetletja se ne da opisati.
Odgovori
+3
5 2
Sandokkan
24. 04. 2026 19.57
:)) komunisti so pobili več kot 110.000.000 ljudi na celem svetu in spravili V bedo, revščino in nerazvitost cele narode!!!!!
Odgovori
+1
1 0
Noleani
24. 04. 2026 19.42
Ne vem zakaj je sporen določenim glasbenikom samo Izrael. Če pogledamo v ne tako daljno preteklost se spomnimo Srebrenice, pa Srbi vseeno sodelujejo na tekmovanju a so bili obsojeni. A poveljniki ne cel narod, kot se obsoja Izraelce. Pa tu je še Turčija, ki je v preteklisti zagresila vec kot en genocid, tako nad Armenci kot Asirci... Pa poglejmo v Belgijo tudi oni so v DR Kongo zagrešili genocid nad prebivalstvom in sodelujejo, in še lahko naštevam tudi recimo najbolj glasna nasprotnica Izraela Španija, je zagrešila genocid v J Ameriki. In navsezadnje moja preljuba, lepa Slovenija in povojni poboji. ...Torej, če zaključim ne moreš kaznovati celotnega naroda za nekaj kar sploh ni nikoli bilo dokazano in sojeno. In ce zaključim z besedami našega velikega poeta: Le čevlje sodi naj kopitar.
Odgovori
-1
0 1
Sl0venc
24. 04. 2026 19.28
Ne bom gledal tega židovskega tekmovanja.
Odgovori
+3
4 1
Greznica
24. 04. 2026 19.45
sej ni prenosa ... v SLO
Odgovori
+1
1 0
Obi-van-Kenobi
24. 04. 2026 19.28
Izdajalci, vse nagnat vkljucno z izraelom
Odgovori
+4
5 1
BrezPitt
24. 04. 2026 19.23
Zavajajoč naslov. Tudi 1100 glasbenikov je proti nastopu Izraela. In če pogledaš kdo je za in proti vidiš, da so proti veliko bolj eminentna imena.
Odgovori
+0
2 2
slovenc59
24. 04. 2026 19.17
Bolj kot za evrovizijo me skrbi da ne bodo te cepce nazadnje sprejeli v EU.......
Odgovori
+1
2 1
Uporabnik1838526
24. 04. 2026 19.15
Bolano
Odgovori
+1
2 1
Sirhakel7
24. 04. 2026 19.15
Jah zdaj, če so z moralnega stališča ista merila za vse in so Ruse in Beloruse ekspresno zabrisal ven Izrael prav tako ne bi smel niti prismrdeti blizu Evrovizije. Ampak jasno... Denar ni vse rešuje pa marsikaj.
Odgovori
+0
1 1
mz007
24. 04. 2026 19.05
?
Odgovori
0 0
