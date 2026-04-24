Več kot tisoč znanih umetnikov podprlo udeležbo Izraela na Evroviziji

V pismu, ki se je prvo pojavilo ta teden, je več kot 1100 glasbenikov, med katerimi so med drugim soustanovitelj skupine Pink Floyd Roger Waters, pevec Peter Gabriel in člani britanske skupine Massive Attack, pozvalo k bojkotu letošnje Evrovizije, ker na tekmovanju sodeluje tudi Izrael. Zdaj se je pojavilo še javno pismo, v katerem je več kot tisoč znanih umetnikov podprlo udeležbo Izraela in se izreklo proti bojkotu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Odprto pismo organizacije Creative Community For Peace so podpisali hollywoodski zvezdniki, kot so Helen Mirren, Liev Schreiber, Amy Schumer, Mila Kunis, Selma Blair in Jennifer Jason Leigh, pa tudi glasbeniki, kot je soustanovitelj skupine Kiss Gene Simmons. V pismu so izrazili razočaranje in pretresenost, da so nekateri predstavniki zabavne industrije pozvali k izključitvi Izraela s tekmovanja. Povod za razpravo o sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije je izraelska vojaška operacija na območju Gaze, ki jo je Izrael kot povračilni ukrep začel po napadu islamistične organizacije Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. "Verjamemo, da imajo prireditve, kot so pevska tekmovanja, ogromen pomen za premostitev kulturnih razlik in združevanje ljudi najrazličnejšega porekla prek njihove skupne ljubezni do glasbe," so še zapisali v odprtem pismu in dodali, da "tisti, ki pozivajo k izključitvi Izraela, spodkopavajo duh tekmovanja in ga spreminjajo iz skupnega praznovanja enotnosti v politično orodje".