Več kot tisoč znanih umetnikov podprlo udeležbo Izraela na Evroviziji

V pismu, ki se je prvo pojavilo ta teden, je več kot 1100 glasbenikov, med katerimi so med drugim soustanovitelj skupine Pink Floyd Roger Waters, pevec Peter Gabriel in člani britanske skupine Massive Attack, pozvalo k bojkotu letošnje Evrovizije, ker na tekmovanju sodeluje tudi Izrael. Zdaj se je pojavilo še javno pismo, v katerem je več kot tisoč znanih umetnikov podprlo udeležbo Izraela in se izreklo proti bojkotu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.
Odprto pismo organizacije Creative Community For Peace so podpisali hollywoodski zvezdniki, kot so Helen Mirren, Liev Schreiber, Amy Schumer, Mila Kunis, Selma Blair in Jennifer Jason Leigh, pa tudi glasbeniki, kot je soustanovitelj skupine Kiss Gene Simmons. V pismu so izrazili razočaranje in pretresenost, da so nekateri predstavniki zabavne industrije pozvali k izključitvi Izraela s tekmovanja.
Povod za razpravo o sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije je izraelska vojaška operacija na območju Gaze, ki jo je Izrael kot povračilni ukrep začel po napadu islamistične organizacije Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. "Verjamemo, da imajo prireditve, kot so pevska tekmovanja, ogromen pomen za premostitev kulturnih razlik in združevanje ljudi najrazličnejšega porekla prek njihove skupne ljubezni do glasbe," so še zapisali v odprtem pismu in dodali, da "tisti, ki pozivajo k izključitvi Izraela, spodkopavajo duh tekmovanja in ga spreminjajo iz skupnega praznovanja enotnosti v politično orodje".
Na drugi strani so v pismu gibanja No Music for Genocide številni umetniki pozvali k bojkotu. "Kot glasbeniki in ustvarjalci na področju kulture nasprotujemo, da se tekmovanje za pesem Evrovizije izkorišča za normalizacijo in olepševanje izraelskega genocida ter brutalne vojaške okupacije nad Palestinci. Dokler bo EBU v tekmovanje vključevala izraelsko radiotelevizijo KAN, ki je vpletena v genocid, pozivamo vse javne radiotelevizije, umetnike, organizatorje javnih projekcij, ekipe in oboževalce, naj bojkotirajo letošnje evrovizijsko tekmovanje", so zapisali nasprotniki nastopa Izraela na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije.
Na Dunaju so poleg tega za 16. maj, ko bo veliki finalni večer Evrovizije in bo znan letošnji zmagovalec, ter dan prej napovedani protiizraelski protesti. Bojkot letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije je predhodno napovedalo pet držav, med njimi tudi Slovenija.
