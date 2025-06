Več tisoč oboževalcev skakalo ob ritmih skupin Jet Black Diamonds in Joker Out

Šiška se je v petek tresla v ritmih dveh priljubljenih glasbenih skupin - Jet Black Diamonds in Joker Out. Nakupovalno središče Aleja je namreč praznovala 5. rojstni dan, ob tem pa so obiskovalcem ponudili brezplačni koncert. Na parkirišču se je zbrala večtisočglava množica. Direktor Aleje Toni Pugelj je dejal, da so si želeli, da bi ljudje praznovali z njimi. "Vesel sem, da je prišla tako velika množica ljudi na koncert, ki ga podarjamo vsem našim obiskovalcem," je dejal.

Po napornem obdobju in koncertiranju po tujini bodo Jokerji letošnje poletje nastopali večinoma na domačih tleh. Medtem ko so se spominjali, kako so sami praznovali svoje 5. rojstne dneve, pa so se dotaknili še ene obletnice. Ker prihodnje leto obeležujejo prvo desetletje delovanja, so napovedali velik spektakel, ki bo hkrati tudi njihov največji koncert do zdaj.