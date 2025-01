Večno nasmejani Ringo Starr in zelo lahko poslušljiv country

Fenomenalno. Dobili smo najbolj ilustrativen primer vsem znane opazke, ki jo, sploh moški del populacije (itak, če se nanaša na naš/njihov falični ponos), izreka z značilnim krajšim zamahom ene roke; pomeni pa, da je posamezniku (pogojno tudi posameznici) vseeno, navadno vseeno do nečesa ali zaradi nečesa. Kletvična zveza BMK (ali BGK, odvisno od izbrane svojilne oblike) z albumom Look Up v resnici ne potrjuje ilustrativnega komentarja k neopravljenemu, neizvršenemu ali neizdelanemu. Pač pa je ta dobronamerna, zelo naklonjena replika na slišano v enajstih songih, kolikor jih je bobnar nesmrtnih The Beatles (in ne kak ilustrator) nanizal na svojem 21. solističnem albumu. Look Up je klasičen kantrijaški ali country, pravzaprav dosleden bluegrass album. Pogosta raba milozvočnih bendža in violine ter trikratno gostovanje Molly Tuttle in dvakratno Billyja Stringsa ključni stilistični gabarit potrjujejo brez dvomov. Tuttlejeva je lani prejela nagrado grammy, in to za najboljši bluegrass album sezone. Se pravi. Najbogatejši bobnar na svetu pri 84. pomladih živahno muzicira z najboljšo (najbolj spretno, najbolj kreativno) mladinsko ekipo v bluegrass oziroma v tradicionalni country ligi. Vse na Look Up je ljubko in ljubeče. Hkrati harmonsko nezahtevno, hormonsko pa sploh neoporečno. Slednje se še posebej izpostavi, ko Ringo Starr s svojim vokalom, sploh ko je ta brez podpore sopevcev, včasih zaznavno zavije iz perfektne tonalnosti. Toda veteranovega neusahljivega popevkarskega navdiha je zato še več. Dvo- ali večglasja, pri katerih je diskretno izpostavljen gostiteljev vokal, skupaj z njegovim značilnim in nalezljivim igrivo ambicioznim nasmeškom (po principu BGK), lepo spomnijo na Ringovo nekdanjo matično zasedbo – res, na najbolj uspešen pop in rock bend vseh minulih in, kot laže, še vseh prihodnjih časov. Ringo Starr sporoča, da nas ima rad in nam za nagrado prepeva Mi se mamo radi. Korajža naj velja.

Ocena: 4