Velenje bo že sedmič gostilo svetovno priznane jazz glasbenike

Kreativna jazz klinika Velenje bo na letošnji sedmi ediciji znova gostila svetovno priznane jazz glasbenike, med katerimi bo največja posebnost Soweto Kinch, saksofonist MC iz Birminghama, ki združuje poetični hip hop in jazzovsko improvizacijo, počne pa še kup drugih stvari. Klinika, katere idejni vodja je slovenski saksofonist Jure Pukl, je sicer res zasnovana kot sklop delavnic za glasbenike, a ponuja tudi odlične jazz večere, na katerih se bodo s koncerti vsak večer na različnih lokacijah po Velenju predstavili mentorji, ki prihajajo iz Združenih držav, Velike Britanije, Turčije in Slovenije. Teden bo tako zagotovo prava glasbena poslastica za vse, ki imajo radi jazz glasbo.

Kreativna jazz klinika Velenje, ki deluje pod okriljem saksofonista Jureta Pukla, gosti in predstavlja svetovno priznane jazz glasbenike in pedagoge, tokratna, že sedma edicija, pa se bo odvijala med 31. oktobrom in 5. novembrom. Kot je pred začetkom celotedenskega dogajanja povedal Pukl, so bile tudi letošnje priprave kaotične, razlog pa ostaja covid-19, ki je otežil že zadnji dve ediciji leta 2020 in 2021, ki so jih pripravljali v izrednih razmerah. Lansko leto so bili primorani prestaviti termin iz februarja na avgust, priprave pa so zmeraj polne dela, stresa in neprespanih noči, še dodaja saksofonist.

icon-expand Kreativna jazz klinika Velenje, koncert mentorjev FOTO: Instagram

"Klinika je delavnica. Mi smo obdržali ime, ki se ga je spomnil pokojni hrvaški jazzovski vibrafonist, glasbenik, producent in legenda Boško Petrovič. Dodali smo ime 'kreativna', ki se nam je zdelo v duhu tega, kar bi radi predstavili. Vsakič povabimo glasbenike, ki so mentorji, prihajajo pa iz različnih scen, smeri in tudi ozadja jazzovske ter improvizirane glasbe. Verjamemo, da je glasba samo ena in da se s stili ukvarjajo kritiki, novinarji in tako dalje. Šest dni delamo vsak dan po osem ur, dopoldne in popoldne imamo predavanja, od individualnih do 'masterclassov' in skupinskih bendov. Delamo na tehniki, improvizaciji in zvoku ter pripravljamo material za zaključni koncert udeležencev, ki je koncert študentov in tudi nekaterih njihovih kompozicij. Mentorji pa vsak večer igramo na različnih lokacijah v Velenju, v različnih zasedbah, ki jih vsakič vodi nekdo drug od mentorjev. Vsak predstavi svoje delo in način izražanja v glasbi," je povzel bistvo Kreativne jazz klinike Velenje Jure Pukl.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Klinike se vsako leto udeležijo tudi učenci oziroma študenti iz tujine, ki iz Slovenije odhajajo s pozitivno izkušnjo, lepimi spomini in veliko novega znanja. A vse vedno ne gre po načrtih, občasno se organizatorji morajo spoprijeti tudi s težavami: "To je sedma edicija. Ko smo organizirali prvo, je bil odziv neverjeten, tako da je naslednje leto prišlo dvakrat toliko ljudi. Naredili smo vprašalnik, kako jim je bilo všeč, kaj bi naredili boljše in kaj ne. Med odzivi so bili odgovori, kot so dvakrat dlje naj traja, spremenili ste mi življenje, hvala in spet pridem. Zelo, zelo lepi odzivi in to nas drži, da delamo dalje," se spominja Pukl in dodaja: "Vedno se najdejo novi izzivi in stvari, na katere naletimo prvič. Zadnji dve leti je pač pandemija pogojevala kdaj, kako in koliko ljudi sploh. Lansko leto smo se vsaka dva dni testirali, ker so bili še takšni predpisi. Sredi tedna je nesrečnik dobil pozitivni test. Vse smo testirali na glasbeni šoli in nihče drug ni bil pozitiven. Nadaljevali smo brez njega, ki je moral ostati še v karanteni en teden po koncu. Pomagali smo mu do zdravnika, ki ga je testiral in poslali smo ga domov. Tega res ne želimo nikomur in tudi nam kot odgovornim ne."

Tudi letos v Slovenijo prihajajo svetovno priznani jazz glasbeniki Tako kot pretekla leta so organizatorji tudi letos k sodelovanju povabili jazz glasbenike, ki prihajajo iz tujine. Pukl na vprašanje, kako se odločijo, koga bodo povabili, odgovarja: "Prihajajo iz ZDA kot na primer Jason Brown, Charles Altura, Ameen Saleem, Michael Janisch, John Escreet iz Velike Britanije in Alex Sipiagin, ki je rojen v Rusiji. Vokalistka Sanem Kalfa prihaja iz Turčije. Vedno sodelujemo tudi s slovenskimi glasbeniki, letos kar z dvema bobnarjema, legendo Zlatkom Kaučičem in pa mlajšim kolegom Gašperje Bertoncljem, ki bo tudi predstavil knjigo, ki jo je pred kratkim napisal in izdal, nosi pa naslov Kako igrati z metlicami? v bobnarskem jeziku, seveda. Iz Slovenije prihaja še naša odlična pevka, ki poje popevke, pop, šansone in mjuzikle vse do njene največje ljubezni: jazza, Nina Strnad. Glasbenike izberem po notranjem občutku, jih vsaj malo poznam in spremljam, z nekaterimi tudi sodelujem in igram. Seveda so to priznani umetniki, saj jih morajo poznati tudi tisti, ki jim je ta delavnica v večini namenjena."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ker si vsako edicijo prizadeva narediti posebno in zanimivo, saj se klinike nekateri udeležijo vsako leto znova, eden najuspešnejših slovenskih saksofonistov pravi: "Vsako edicijo si prizadevamo narediti posebno. Letošnja bo na primer Soweto Kinch, saksofonist in MC iz Birminghama, ki združuje poetični hip hop in jazzovsko improvizacijo, producira tudi beatse in vodi radijsko oddajo o improvizirani glasbi. Sanem Kalfa je zelo zanimiva vokalistka, bolj intimna, a prodorna. Charles Altura je ameriški kitarist, ki je igral v skupini pokojnega Chicka Coree, enega najbolj priznanih in vplivnih pianistov zadnjih 50 let. Bobnar Jason Brown je igral z legendami, kot so Monty Alexander ali Joey DeFrancesco, Ameen Saleem pa je zadnjih 12 let igral bas v skupini legendarnega Roya Hargrova."