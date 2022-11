Velenje je nova lokacija festivala MetalDays

Velenje s svojo infrastrukturo ponuja odlične možnosti za razvoj festivala MetalDays, ki bo tako postala še močnejša, bolj obiskana in privlačnejša destinacija za vse metalce s celega sveta, hkrati pa bo s svojo ponudbo in gostoljubjem zadovoljila še tako zahtevnega gosta, menijo organizatorji, ki so spremljali projekt izgradnje parka Vista že od samega začetka in ne skrivajo navdušenja.

Drži tudi, da je Velenje s svojo zgodovino, kjer ima rudarstvo neizogibno vlogo pri nastanku in razvoju mesta, brez dvoma najbolj metalsko mesto v bližnji in daljni okolici. Velenjsko jezero je kot naročeno, saj si je festival MetalDays težko predstavljati brez vode, plaže in vsega, kar spada zraven.

MetalDays 2023 Restart Edition bo tradicionalno potekal od 31. julija do 5. avgusta 2023, na petih festivalskih odrih pa bo nastopilo kar 133 zasedb. Tisti najbolj zagrizeni si bodo lahko zagotovili tudi možnost zgodnjega prihoda na festival, in sicer že od 27. julija naprej. Nabor nastopajočih se vztrajno polni in že sedaj je znano, da bodo prisotna bleščeča imena, kot so Helloween, Anthrax, Heaven Shall Burn, In Flames, Kreator, At the Gates, Paradise lost, Kataklysm in številni drugi.