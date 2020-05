Veleposlaništvo v Washingtonu ob dnevu Evrope pripravilo koncert Kreslina

Na obletnico Schumanove deklaracije ob dnevu Evrope veleposlaništva držav EU vsako leto tradicionalno pripravljajo dan odprtih vrat, letos pa to zaradi pandemije koronavirusa ni bilo mogoče in ambasade so se znašle po svoje pod geslom Doma z EU.

Poslušalci so lahko svoje misli zapisali tudi v okence s sporočili, kjer so na virtualni način pozdravljali in peli skupaj s Kreslinom, ki je začel koncert ob polnoči po slovenskem času, tako da so udeleženci na drugi strani luže lahko zgodaj zvečer prisluhnili njegovim skladbam.