Veličastna vrnitev Rudolfa Gasa

Cela večnost je minila do zadnjega albuma Rudolfa Gasa. Poprej, to je bilo še v prejšnjem veku, jeRudi Strnad vodil za naše meridijane precej unikatno zasedbo K.U.T. Gas. Svet Planet je vrnitev z velikim V. In res je, je zmagovalna – kot V. Pevec, komponist in multiinsturmentalist iz Brežic je prvo točko svojega povratniškega nastopa zapeljal čez hudomušno-čuten, čeprav zelo glasen pop sving. Pesem Del neba pričujoči pripovedni zalogaj slikovito pozicionira v čas, njegova kompaktna zvočna tekstura pa odstre odličen obet za to, kar sledi. Naslovna tema je skrajno gajstna popevka velikanka brez ženiranja cepljena z rokovskim drvenjem. Strnad vokalno vstane še višje. Značilno soul funk revijalnost krepi in stopnjuje tudi v hitovski Mlad fant na peronu. Ta komad hkrati zelo taktno izda pripovedovalčev modrostni utrip, s katerim se zdaj 48-letni soul in funk navdušenec v muzikalično simultanko lahko zaplete s prav vsakim – četudi je to balkanska kitarska velesila Vlatko Stefanovski.

Strandov povratniški eldorado vrhunec z ognjemetom doživi v pesmi, ki bi morala pristati med najbolj predvajanimi. Če ni kar preveč odlična za med te, ha? Naj se ustavi, kot je naslov komada, ki me je navdušil že na prvi posluh, ima pod kožo nekaj zavidljivo sproščujočega. Okusno prevzeten refren je tak zato, ker ga Rudolf Gas vokalno impulzivno raztegne do stopnje, ki je za domačo pop ustvarjalnost pohvalen eksot. Odpri okna in preizkusi skrajne moči svoje hi-fi stolpnice!

Album Svet Planet si kasneje brez ženiranja privošči lepo balado Naj ustavi se, ki jo avtor z večkrat nasnetim vodilnim vokalom približa izvajalski toplini velikega Ota Pestnerja. Ta se bo dotaknila prav vsakega, res se bo.

Aranžersko in še vedno zelo prisotno skladenjsko radost si Rudolf Gas privošči tudi v zaključnih štirih. Izmed teh je popevka You Should Fly tako prepričljivo poletna, da je res bolje, da jo prevzamemo že v tem mrazu.

Svet Planet je po občutjih in napoju spet ena polno mineralna ter po obliki privlačna organska starošolska pesmarica. Rudolf Gas lahko zasluženo stopi na najvišjo stopničko.



Ocena: 4,5