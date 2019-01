Velik koncert v poklon Chrisu Cornellu: nastopila tudi njegova hči

18. maja 2017 je svet izgubil enega najbolj nadarjenih glasbenikov in rock vokalistov vseh časov, Chrisa Cornella. Zdaj so se mu z velikim koncertom poklonili glasbeni prijatelji, posebej ganljiv pa je bil nastop njegove hčere Toni, ki je z Ziggyjem Marleyjem zapela Redemption song. Točko je napovedal družinski prijatelj Brad Pitt.

V Los Angelesu so v spomin umrle glasbene legende Chrisa Cornella priredili dobrodelni koncert "I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell", s katerim so počastili pokojnega pevca in podprli njegovo družino. Na koncertu je nastopilo veliko zvezdniških imen, tudi precej neobičajnih, še več zvezdnikov pa se je koncerta udeležilo.

14-letna Toni Cornell je očetu v spomin z Ziggyjem Marleyjem zapela Redemption Song. FOTO: AP

Med nastopajočimi je bila tudi 14-letna Cornellova hčerka Toni, ki je z Ziggyjem Marleyjem zapela pesem Redemption Song.Pred časom se mu je poklonila že s pesmijo Nothing Compares 2 U.

Napovedal pa jo je dober družinski prijatelj Brad Pitt: "V čast mi je, da lahko napovem zelo poseben duet. Šele tretjič poje v javnosti, zaploskajte ji." V zaodrju se je družil tudi z njenim bratom Christopherjem in sesto Lilian, ki je na odru povedala nekaj besed o pokojnem očetu. Brad ni bil samo njegov prijatelj, ampak tudi velik oboževalec. In tudi obratno, Cornell se je udeleževal premier njegovih filmov. Le nekaj mesecev pred smrtjo sta celo nastopila skupaj – in s s Stingom – na dobrodelnem dogodku. Zapeli so Stingov hitEvery Breath You Take in hit skupine SoundgardenBlack Hole Sun.

Velikega koncerta so se udeležila tudi druga zvezdiška imena, kot soLeonardo DiCaprio, Christian Bale, Tom Hanks, Courteney Cox, Kaley Cuoco, David Spade, John Carter Cash, Jeremy Reiner, Jack Black…

Med nastopajočimi pa so bili Temple of the Dog, Audioslave, Foo Fighters, Metallica, Chris Stapleton, Rita Wilson, Adam Levine, Jesse Carmichael, Stone Gossard, Nikka Costa, Alain Johannes, Josh Homme, Ryan Adams in zanimivo tudi Miley Cyrus, ki je s svojim osupljivim nastopom razblinila vse dvome. Koncert je sklenila skupinaSoundgarden. Koncert je povezoval Jimmy Kimmel, na njem pa so zbrali več kot milijon dolarjev (878.000 evrov) za fundacijo The Chris and Vicky Cornell Foundation in za fundacijo za raziskovanje bulozne epidermolize, dedne bolezni kože.

"Pozdravi nebesa. Nocoj smo doživeli nebeško doživetje s tabo. Čutili smo te in slišali. Tvoje besede in tvoj duh je napolnil prostor. Vse nas je preveval občutek brezmejne ljubezni. Globoko te pogrešamo … nastopiti nocoj je bila velika čast," je zapisala ob posnetek dekla nastopa.

Nastopila pa je še ena igralka in pevka, poznana predvsem kot mala Cindy iz filma Kako je Grinch ukradel božičin seveda po vlogi v megauspešni seriji Opravljivka (Gossip Girl) Taylor Momson, ki je sicer že pred več let precej spremenila svoj stil in se podala v trše glasbene vode.

