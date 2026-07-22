Velik uspeh slovenskega dua Here and Everywhere v Franciji

Trdo delo in vztrajnost prinašata tudi izjemne, lahko bi rekli kar mednarodne uspehe. Z enim takšnih se po novem lahko pohvali tudi slovenski duo Here and Everywhere, ki je na nedavnem uglednem francoskem festivalu Chauffer dans la noirceur popolnoma navdušil občinstvo.

Duo Here and Everywhere je navdušil v Franciji. FOTO: Julijan Bajo

Zasedba, ki jo sestavljata priznani skladatelj Rok Golob in vrhunska vokalistka Aleksandra Josić, je v preteklosti že ogrevala občinstvo za svetovne velikane, kot so Scorpions, Bryan Adams in Hollywood Vampires, zdaj pa sta v Franciji poskrbela za nepozaben glasbeni spektakel. "Naš nastop se je začel ob 23:50 na odru Scène Mer, postavljenem tik ob morju. Že ob prvih taktih se je pred odrom zbralo več kot 2000 ljudi, ki so ustvarili izjemno atmosfero in ostali prikovani pod oder vse do zadnje note," sta zaupala glasbenika.

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Here and Everywhere Julijan Bajo

Here and Everywhere Julijan Bajo





Najbolj ju je navdušilo občinstvo. "Reakcija občinstva je bila za današnje čase neverjetna – v zraku skorajda ni bilo telefonov. Ljudje so se popolnoma prepustili trenutku in celo prepevali skupaj z Aleksandro. Množica je vsak avtorski komad pospremila z močnimi ovacijami, kar je pripeljalo do zgovornega zaključka: če so Francozi tako evforično reagirali na zanje povsem nove skladbe, kakšen bi bil šele odziv, če bi jih že poznali?" sta se spraševala člana zasedbe, ki sta še danes pod vtisom dogodka.