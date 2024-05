Velika evrovizijska zmagovalka je Švica, Hrvaška druga

Na oder prihaja slovenska ‘avtobusna’ zaveznica

Portugalska delegacija je na Švedskem postala zelo dobra prijateljica z našo. K temu so pripomogli skupni avtobusni prevozi do arene, na katerih se je sodeč po objavah na družbenih omrežjih vedno odvil pravi žur. Kljub temu, da Iolanda sovraži letala, ji je uspelo priti do Evrovizije in če bo kdaj o njenem življenju posnet film, bi pevka rada, da jo v njem zaigra ena in edina Angelina Jolie. Do tedaj pa bo pevka Evropo skušala prepričati s pesmijo Grito.