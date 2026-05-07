Glasba

Velika izjema: EBU glavni favoritki dovolil igranje violine v živo

Dunaj, 07. 05. 2026 11.11 pred 52 minutami 1 min branja

E.M.
Linda Lampenius, predstavnica Finske na Evroviziji

Finska, glavna favoritka letošnje Evrovizije, je teden pred začetkom tekmovanja dobila še dodaten zagon. Evropska radiodifuzna zveza je violinistki Lindi Lampenius odobrila igranje instrumenta v živo. To je velik odmik od dolgoletnih pravil tekmovanja, ki so narekovala, da so vsi instrumentalni deli predhodno posneti.

Finska predstavnica Linda Lampenius je prejela posebno dovoljenje Evropske radiodifuzne zveze (EBU), da med nastopom na tekmovanju za pesem Evrovizije 2026 v živo igra violino. To je pomemben trenutek, saj so instrumenti zaradi kompleksnosti ozvočenja in hitrega tempa snemanja oddaje v živo običajno vnaprej posneti.

Linda Lampenius in Pete Parkkonen letos zastopata barve Finske.
FOTO: Profimedia

Lindi Lampenius, ki skupaj s Petom Parkkonenom zastopa Finsko s pesmijo Liekinheitti, so prošnjo, "da občinstvo izkusi njeno igranje v živo", odobrili po "številnih vajah in pogovorih". To je velik odmik od dolgoletnih pravil tekmovanja, ki so narekovala, da so vsi instrumentalni deli predhodno posneti.

"Zelo smo počaščeni in hvaležni, da smo del zgodovine. Po neštetih vajah, poskusih in pogovorih z veseljem sporočamo, da Linda Lampenius lahko in bo v živo na odru Evrovizije igrala violino. Veseli nas, da se bo njen glas slišal skozi njeno violino na največji glasbeni večer," so sporočili iz finskega štaba.

Finska trenutno velja za eno od prvih favoritinj letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije. Država se bo za mesto v velikem finalu potegovala v prvem polfinalu, stavnice pa ji že nekaj časa napovedujejo trdno prvo mesto in osvojitev velikega kristalnega mikrofona. Se bodo napovedi uresničile?

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

proofreader
07. 05. 2026 12.03
Mavrični so kaj protestirali, ker ne bodo mogli gledati?
rokololo
07. 05. 2026 12.03
Kdo gre letos iz Slovenije? Spremlja to še kdo?
