Velika izjema: EBU glavni favoritki dovolil igranje violine v živo

Finska predstavnica Linda Lampenius je prejela posebno dovoljenje Evropske radiodifuzne zveze (EBU), da med nastopom na tekmovanju za pesem Evrovizije 2026 v živo igra violino. To je pomemben trenutek, saj so instrumenti zaradi kompleksnosti ozvočenja in hitrega tempa snemanja oddaje v živo običajno vnaprej posneti.
Lindi Lampenius, ki skupaj s Petom Parkkonenom zastopa Finsko s pesmijo Liekinheitti, so prošnjo, "da občinstvo izkusi njeno igranje v živo", odobrili po "številnih vajah in pogovorih". To je velik odmik od dolgoletnih pravil tekmovanja, ki so narekovala, da so vsi instrumentalni deli predhodno posneti.
"Zelo smo počaščeni in hvaležni, da smo del zgodovine. Po neštetih vajah, poskusih in pogovorih z veseljem sporočamo, da Linda Lampenius lahko in bo v živo na odru Evrovizije igrala violino. Veseli nas, da se bo njen glas slišal skozi njeno violino na največji glasbeni večer," so sporočili iz finskega štaba.
Finska trenutno velja za eno od prvih favoritinj letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije. Država se bo za mesto v velikem finalu potegovala v prvem polfinalu, stavnice pa ji že nekaj časa napovedujejo trdno prvo mesto in osvojitev velikega kristalnega mikrofona. Se bodo napovedi uresničile?
