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Glasba

Velika vrnitev Celine Dion: Obljubila sem, da bom zopet na odru

Pariz, 13. 09. 2026 09.50 pred 25 minutami 3 min branja 1

Avtor:
E.M.
Céline Dion

Celine Dion je nazaj! Glasbena zvezdnica, ki je leta 2022 razkrila, da se bori z diagnozo redke nevrološke bolezni togosti mišic, se je zmagoslavno vrnila na glasbene odre. V Parizu je odprla serijo koncertov, čustev pa ob tem ni mogla skrivati. "Moram priznati, da je bila pot težka. Trajala je dlje, kot sem pričakovala," je bila iskrena s svojimi oboževalci. "Vse, kar sem, sem zaradi vaše ljubezni."

Celine Dion se je vrnila na glasbene odre. V Parizu je po umiku iz javnosti leta 2022 zaradi težav z zdravjem začela s težko pričakovano serijo 16 koncertov. Čustev ni manjkalo. "Obljubila sem si, da ne bom jokala," je Dionova v uvodnih trenutkih koncerta dejala več tisoč navdušenim oboževalcem. Koncert je trajal več kot dve uri, pevka pa je izvedla vse svoje največje uspešnice, med drugim The Power of Love, All By Myself in My Heart Will Go On. "Toda tako zelo sem vesela, da vas vse vidim. Pogrešala sem vas."

Po prvi skladbi večera je zvezdnica občinstvu odkrito povedala: "Moram priznati, da je bila pot težka. Trajala je dlje, kot sem pričakovala, na njej pa je bilo tudi nekaj nenačrtovanih postankov. Toda vztrajala sem. V daljavi, globoko med gorami, sem videla šibek žarek svetlobe. Verjela sem vanj."

Občinstvu se je med večerom večkrat zahvalila: "Obljubila sem, da se bom vrnila na oder. In tukaj sem, pojem za vas in pojem zase, pojem v živo! Najlepša hvala za vašo podporo in potrpežljivost. In če smem reči – vse, kar sem, sem zaradi vaše ljubezni."

Dion je po razkritju zdravstvenih težav na oder sicer že stopila na odprtju olimpijskih iger v Parizu leta 2024, ko je ob Eifflovem stolpu zapela pesem Hymne à l'amour Edith Piaf. Kljub temu pa pariška rezidenca nosi velik pomen.

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Ko je spregovorila o boju z redko nevrološko in avtoimunsko boleznijo, ki povzroča togost mišic ter lahko ovira hojo in petje, je dejala: "Ker s tem živim iz dneva v dan, sem to sprejela. In odločila sem se, da bo to moj razlog za življenje. Toda poglejte okoli sebe – povsod okoli vas, tukaj v tej dvorani. Ne vemo, kaj prestaja oseba poleg nas. Nekateri ljudje se spopadajo s težkimi preizkušnjami, žalovanjem in žalostjo. Drugi izžarevajo energijo in veselje. Zato vzemimo to energijo in jo delimo. Temu je namenjena glasba."

'Celine Dion – bo rešila proračun za leto 2027?'

Prihod Celine Dion v Pariz pred dvema tednoma je polnil naslovnice in sprožil pravo evforijo na družbenih omrežjih ter ulicah francoske prestolnice. Postajo podzemne železnice v bližini koncertnega prizorišča so celo preimenovali v Celine ter jo okrasili z nekaterimi najbolj znanimi verzi iz njenih pesmi. Oboževalci z vsega sveta so se 'utaborili' pred hotelom Royal Monceau, kjer so za varnostnimi ograjami čakali na pevko in ob vsakem njenem prihodu zapeli njene največje uspešnice. Z njimi je v en glas zapela tudi sama.

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Vstopnice za pevkino rezidenco so šle za med, pojavile so se tudi številne ponarejene različice. Vrnitve pevke niso nestrpno pričakovali le oboževalci, temveč tudi država sama – v Franciji jo predstavljajo celo kot morebitno pomembno spodbudo za državne finance pred letom 2027. Francoski časnik Libération je naslovnico svoje vikend izdaje posvetil prav njenim koncertom, naslov pa se je glasil: "Celine Dion – bo rešila proračun za leto 2027?" Njeni pariški koncerti bi lahko namreč po navedbah francoskega radia Europe 1 za francosko gospodarstvo ustvarili za milijardo evrov dobička.

Spomnimo, pariški koncerti Celine Dion so bili prvotno načrtovani že za leto 2020, vendar so jih zaradi pandemije preložili. Pozneje so bili ponovno prestavljeni zaradi pevkinih zdravstvenih težav. Leta 2022 so ji diagnosticirali sindrom otrdelosti, redko nevrološko in avtoimunsko bolezen, ki povzroča togost mišic ter lahko ovira hojo in petje. Številni oboževalci so izgubili upanje, da se bo pevka še kdaj vrnila na koncertne odre, potem ko so v dokumentarnem filmu I Am: Celine Dion iz leta 2024 videli njen težki boj z boleznijo.

A Celine se je vrnila v velikem slogu.

Céline Dion pariz koncert vrnitev

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Komentatorskijunky
13. 09. 2026 10.09
bravo 👍✌
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