Velika vrnitev Lily Allen: v novem albumu razkrije 'brutalno' ozadje ločitve

Lily Allen se po skoraj dveh desetletjih na glasbeni sceni - in več daljših premorih od glasbe - vrača v velikem slogu.

Njen zadnji album No shame, ki ga je izdala pred sedmimi leti, se zdi, da je za slabo desetletje zapečatil njeno glasbeno kariero. Po dobrem odzivu kritikov in mlačnem sprejemu javnosti, ki se je kazal tudi v nizkih prodanih nakladah, se je nekdaj velika britanska zvezdnica umaknila iz sveta glasbe.

A ko se je leta 2022 Olivii Rodrigo za nekaj minut vseeno pridružila na odru Glastonburyja, je bilo občutiti, da še zdaleč ni rekla zadnje - le kako tudi bi, ko je imela tako velik vpliv na mnoge glasbenice, ki danes kraljujejo glasbeni sceni, od Billie Eilish in Charli XCX pa do Sabrine Carpenter.

V tem obdobju se je, kot je tudi sama večkrat poudarila, posvetila svoji družini. Prav družina, natančneje njen partner David Harbour, med drugim znan po vlogi v priljubljeni seriji Stranger Things, je bila ključna za nastanek novega albuma.

Allen na plati brez milosti razkrije ozadje njune štiriletne zveze, ki je v javnosti pogosto sicer delovala kot pravljična. Pevkina iskrenost pa se je, kot kaže, obrestovala. Kritičarke in kritiki namreč ne morejo prehvaliti plate West end girl.