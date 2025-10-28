Velika vrnitev Lily Allen: v novem albumu razkrije 'brutalno' ozadje ločitve

Lily Allen se po skoraj dveh desetletjih na glasbeni sceni - in več daljših premorih od glasbe - vrača v velikem slogu.
Njen zadnji album No shame, ki ga je izdala pred sedmimi leti, se zdi, da je za slabo desetletje zapečatil njeno glasbeno kariero. Po dobrem odzivu kritikov in mlačnem sprejemu javnosti, ki se je kazal tudi v nizkih prodanih nakladah, se je nekdaj velika britanska zvezdnica umaknila iz sveta glasbe.
A ko se je leta 2022 Olivii Rodrigo za nekaj minut vseeno pridružila na odru Glastonburyja, je bilo občutiti, da še zdaleč ni rekla zadnje - le kako tudi bi, ko je imela tako velik vpliv na mnoge glasbenice, ki danes kraljujejo glasbeni sceni, od Billie Eilish in Charli XCX pa do Sabrine Carpenter.
V tem obdobju se je, kot je tudi sama večkrat poudarila, posvetila svoji družini. Prav družina, natančneje njen partner David Harbour, med drugim znan po vlogi v priljubljeni seriji Stranger Things, je bila ključna za nastanek novega albuma.
Allen na plati brez milosti razkrije ozadje njune štiriletne zveze, ki je v javnosti pogosto sicer delovala kot pravljična. Pevkina iskrenost pa se je, kot kaže, obrestovala. Kritičarke in kritiki namreč ne morejo prehvaliti plate West end girl.
Kot je za Variety zapisal Chris Williams, se od več deset tisoč albumov, ki jih je preposlušal v svojem življenju, ne spomni albuma, ki bi ga pritegnil tako kot nova stvaritev Lily Allen. "Ne gre samo za odkritost – čeprav bi morali albumu dati nekaj točk, če bi Allen samo glasno prebrala podobne odlomke iz svojega dnevnika. Ni samo to, kar pove v posameznem trenutku, ampak tudi način, kako to pove, ki pritegne," je zapisal.
Ob tem je Mark Savage za BBC album označil kot stvaritev, ki bo v prihodnje podlaga za učenje novih glasbenic in glasbenikov, Hannah Ewens pa je za Independent delo opisala kot "brutalno in odkrito mojstrovino".
Kot je pevka priznala za The Times of London, je album napisala v zgolj desetih dneh, ko se je lani odločila, da izstopi iz depresivnega stanja in se odpravi v studio. "Moje pisanje je bilo res slabo in bilo je nujno, da se v mojem življenju nekaj zgodi. Da se je vse razblinilo in da sem si lahko rekla: 'No, poglej jo, tukaj je'," je dejala.
Čeprav sama trdi, da ni nujno vse, kar pove v pesmih, resnično, pa svojih občutij vseeno ne bi mogla zaigrati. S potekom albuma nakazuje, kako se odnos s partnerjem postopno poslabšuje, pa tudi, kako jo prizadene njegovo varanje.
