Velike zmage TikToka glasbeni svet izzivajo, še vedno pa ga ne bogatijo

Problem je v nastavitvah. Ko senzacija TikToka prestopi med kvalificirane glasbene izvajalce (recording artists), se na etabliranem glasbeno-marketinškem bregu pojavi velika, če ne kar dvojna dilema. To, ali je artizem pevca ali pevke upravičeno vabila v klasično glasbeno kraljestvo, je prva, kako radijsko prebaviti muziko, ki sploh ni namenjena radiu, pa pomožna ali druga. Ashnikko je za cenene nerodnosti, ki jih je zasejala po tiktokovsko utečenem protokolu WAP, torej s strastjo (With A Passion), lepo nagrajena – njene provokativne eskapade na TikToku so ji prinesle obilo slave. Toda pristanek 24-letnice iz Severne Karoline med pop novinkami bi lahko bil še precej bolj vratolomen. Ashnnikin prvi album je ob upoštevanju merila, imenovanega univerzalna sporočilnosti, že skoraj imbecilen. Odrasli publiki se Ashnikkine prispodobe, v katerih se ves čas pojavljajo njene spolne fantazme in pripadajoče neslanosti, nemudoma zdijo brezzvezne. Če se jih izkušeni sodniški zbor loti malenkost bolj študiozno, je hitro jasno, da se Ashnikko – po videzu se zdi kot hibrid med najbolj našemljeno Lady Gaga in angleško pop radikalko z vzdevkom M.I.A. – v resnici predstavlja kot seksualno zelo naivna ali kar (še) neaktivna oziroma božjastno otročja. Ko v verzih nastopi menjava dilda z medvedkom, se zdi, da se je 24-letnica postavila v najbolj naravno pozo. Ashikkina tiktokovska provenienca tu gejzirsko neusmiljeno butne na plano. Obliko komadov ocenjujem kot še kar posrečeno, saj bi sčasoma lahko privedla celo do konstitucije novega medžanra. Trap R&B pop? Prej kot za razmerje pol-pol gre tu za razmerje tričetrt-četrt. Četrt hiphopa, kolikor prostora ostane, pa naj ga zapolni komaj brzdano najstniško kričanje. Ashnikkin suh in plaho histeričen vokal zelo spominja na plejado njenih skandinavskih kolegic (Aurora, Sigrid). Poje kar dobro, rapati pa še ne zna. Polovica od desetih popevk je zelo slabih in skrajno nenavdihujočih. Med njimi je tudi zaključna psevdokabaretska Clitoris! Musical. Zato pa med tistimi songi, ki imajo bolj standardno obliko, izstopa nosilna Daisy in do neke mere tudi Toxic. Ashnikko je v naporih, da bi s kolikor toliko domiselno vsebino zapolnila albumsko kvoto, uporabila še dve že znani uspešnici. Deal With It je prepesnjena Caught Out There, ki jo je pred dobrima dvema desetletjema za tedaj vzhajajočo ameriško hiphop soul navihanko Kelis ustvarila kreativna naveza The Neptunes, v kateri je deloval tudi Pharrell Williams. Vzorec za drugo pa je tri leta mlajši superhit Sk8ter Boi kanadske cukr pankerice Avril Lavigne. Ta – preimenovan je v L8er Boi – je zaradi Ashnikkinega besedila še posebej izmaličen. Tudi obetajoči gostovanji raperke Princess Nokia (Slumber Party) in še ene pop dekonstruktivistke Grimes (Cry) albumu Demidevil ne ponujata ničesar nadpovprečnega. Zato pa je kljub vsem napornim vižam tu ena Ashnikkina popevka, ki se nepričakovano uspešno prilagaja zrelemu okusu – to je polbalada Good While It Lasted.

Četudi je pevkina pojavnost še tako vabljiva in se njen komercialni domet s prepoznavnostjo na TikToku zdi še dodatno povečan, se bo Ashnikko za nadaljevanje svoje popevkarske kariere morala glasbe lotiti resneje in bolj premišljeno, predvsem pa veliko bolj ustvarjalno.

Ocena: 3