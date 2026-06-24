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Glasba

'Verjamem, da je treba določene stvari najprej predelati pri sebi'

Ljubljana, 24. 06. 2026 19.13 pred enim dnevom 2 min branja 2

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Anabel

Glasbenica Anabel predstavlja svojo drugo skladbo z napovedanega albuma. Pesem 20 let prinaša čustveno izpoved o prepoznavanju nezdravih odnosov in pogumu, da se človek odloči za lastno srečo in svojo pot, kar je zorelo več let.

Pevka in avtorica Anabel predstavlja novi singel z naslovom 20 let. Gre za drugo skladbo s prihajajočega albuma, katerega naslov za zdaj ostaja še skrivnost. Album bo združil pesmi, ki so nastajale skozi daljše časovno obdobje in odsevajo različna življenjska obdobja, občutke ter pomembne prelomnice.

Anabel
Anabel
FOTO: Arin Repuš

Pesem je nastala pred leti, vendar je na svoj trenutek čakala vse do danes. Kot pravi Anabel, nekatere zgodbe potrebujejo čas, da dozorijo in jih lahko iskreno deliš z drugimi. "Verjamem, da je treba določene stvari najprej predelati pri sebi, šele potem jih lahko iskreno daš v svet. Ta pesem je zame prav to – nekaj, kar je moralo dozoreti skupaj z mano," je zaupala pevka.

Skladba govori o odnosu, ki je bil intenziven, preoblikujoč in na več ravneh neenak. Skozi nežne, a hkrati močne podobe razkriva občutke navezanosti, hvaležnosti in postopnega izgubljanja sebe, ki se v takšnih odnosih pogosto pokažejo šele z določene časovne distance. Govori o trenutku, ko se zaveš, da nekdo ni pravi zate, a ga kljub temu izpustiš s hvaležnostjo.

Videospot, ki ga je režirala Ela Mimi Pirnar, je nastajal skoraj filmsko. Brez vnaprej izbrane lokacije sta se z Anabel podali na hrvaško obalo in po celodnevnem iskanju na otoku Krku našli popolno kuliso za zgodbo o nevesti, ki tik pred poroko izbere sebe. Ekipa je snemala v odmaknjeni naravi, brez elektrike in udobja, kar je videospotu dalo posebno surovost in pristnost. Vizualna zgodba simbolizira pogum, da zapustiš nekaj, kar ni več tvoje, in izbereš svojo pot.

Novi singel je tako še en košček mozaika prihajajočega albuma, na katerem bo Anabel skozi osebne zgodbe in iskreno interpretacijo razkrivala različne obraze odnosov, odraščanja in življenjskih sprememb.

Anabel glasba album 20 let videospot

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KOMENTARJI2

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HardKore
24. 06. 2026 20.09
Kaj pa je to spet neka lubenica? Prvic slisim
Odgovori
+1
1 0
nelevnedesen
24. 06. 2026 19.58
Katera je pa stara pesem?
Odgovori
0 0
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