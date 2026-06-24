Pevka in avtorica Anabel predstavlja novi singel z naslovom 20 let . Gre za drugo skladbo s prihajajočega albuma, katerega naslov za zdaj ostaja še skrivnost. Album bo združil pesmi, ki so nastajale skozi daljše časovno obdobje in odsevajo različna življenjska obdobja, občutke ter pomembne prelomnice.

Pesem je nastala pred leti, vendar je na svoj trenutek čakala vse do danes. Kot pravi Anabel, nekatere zgodbe potrebujejo čas, da dozorijo in jih lahko iskreno deliš z drugimi. "Verjamem, da je treba določene stvari najprej predelati pri sebi, šele potem jih lahko iskreno daš v svet. Ta pesem je zame prav to – nekaj, kar je moralo dozoreti skupaj z mano," je zaupala pevka.

Skladba govori o odnosu, ki je bil intenziven, preoblikujoč in na več ravneh neenak. Skozi nežne, a hkrati močne podobe razkriva občutke navezanosti, hvaležnosti in postopnega izgubljanja sebe, ki se v takšnih odnosih pogosto pokažejo šele z določene časovne distance. Govori o trenutku, ko se zaveš, da nekdo ni pravi zate, a ga kljub temu izpustiš s hvaležnostjo.