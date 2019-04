'Verjemi, vztrajaj in trud se ti bo obrestoval'

''V življenju ne gre vedno vse tako, kot si zamislimo ali želimo. Na vsakem koraku nas čaka ogromno preizkušenj, ovir in izzivov. Življenje bi bilo najbrž dolgočasno, če bi bilo vse kot v pravljici. A lepo je, da ob izzivih in sanjah, ki jih lovimo, ob nas stoji nekdo, ki nam vliva novo moč in upanje v nov dan. V prvi vrsti pa moramo najprej sami verjeti vase. Vse to in še več sem hotela sporočiti z našo novo skladbo'Verjemi'.« je povedala Petra Zore , pevka in avtorica besedila.

S snemalno ekipo (Zupančič Design) je skupina tudi tokrat poskrbela še en pozitiven in čustven videospot, ki je zagotovo vreden ogleda. Člani skupine so povedali, da so med snemanjem zelo uživali. Moški del zasedbe Bomb Shell (Anže, Tim, Aljaž in Brane) so namignili, da med snemanjem niso preveč trpeli, ampak so si celo malce odpočili, saj so imeli 'srečo', ker je v njihovem novem videospotu nastopila mlada in nadobudna baletka Naja, ki je poleg pevke Petre poskrbela za rdečo nit videa. Seveda pa na snemanju niso pozabili niti na svojo šaljivo plat: tako sta se v videu kot baletnika preizkusita tudi dva člana skupine. Kako jima je šlo v novi vlogi, pa presodite sami.