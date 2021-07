Veronika Steiner: Ko te spremlja cela Slovenija, si navdan s hvaležnostjo in navdihom

Veronika Steiner se po uspešnem sodelovanju v šovu Slovenija ima talent ni ustavila. Poleg študija petja v Stockholmu se je "potopila" tudi v razne glasbene projekte in "ustvarjanje vzela še resneje," kot pravi sama. Sedaj se predstavlja z novo pesmijo in zanimivim videospotom, za Talente pa pravi, da jo bodo spremljali za vedno.

Veronike Steiner, ki sedaj deluje pod umetniškim imenom Parvani Violet, se gledalci lahko spomnijo iz zadnje, sedme sezone šova Slovenija ima talent. Mlada glasbenica, ki se je po dveh letih študija petja v Stockholmu odločila še za študij novinarstva, z novo skladbo dokazuje, da ima mnogo talentov. "Projekt je poseben, saj sem pesem v celoti napisala sama, sama odigrala veliko posnetih inštrumentov, skonceptualizirala svoj prvi videospot in v njem odigrala pet različnih likov," je za naš portal povedala Veronika, ki je poskrbela tudi za kostume in ličenje.

icon-expand Veronika v videospotu za pesem z naslovom Ko te vidim. FOTO: Rok Maver

Glasbenica je za novo pesem z naslovom Ko te vidim, ki govori "o zasanjani in poglobljeni ljubezni, ki jo čutimo do sebe in do drugih," sestavila tudi zanimivo zgodbo za videospot. "V videospotu nastopa 5 različnih likov, ki se med seboj povezujejo skozi različne dimenzije in časovne razsežnosti v razgibani zgodbi, ki je polna mističnega simbolizma."

Pesem pa ne govori zgolj o ljubezni, temveč tudi o prisotnosti tesnobe in strahu. "Šele takrat, ko se našim strahovom upamo pogledati v oči, jih lahko premagamo," je poudarila Veronika, ki je s svojim glasbenim talentom uspešno sodelovala v sedmi sezoni šova Slovenija ima talent, kjer je nastopila tudi v samem finalu. Glasbenica se šova rada spominja: "Dal mi je prepoznavnost in zagon ter dodatno mero samozavesti, da se le posvetim svojim avtorskim delom." Povedala je, da so občutki, ko te spremlja cela Slovenija, zares nekaj posebnega ter dodala, da te to navda "s hvaležnostjo in navdihom."

icon-expand V videospotu je odigrala 5 različnih likov. FOTO: Rok Maver

"To zna biti neprimerljiva izkušnja, če se znaš v njo podati neobremenjeno in se pri tem zabavati. Vsekakor lahko izcimiš le dobre stvari, ki se jih boš rad spominjal in ti bodo v prihodnosti odprla marsikatera vrata," je še povedala Veronika, ki že dela na novih glasbenih projektih, in s tem spodbudila vse, ki želijo pokazati svoj talent, da se prijavijo.