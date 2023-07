Veseli dihurčki: Ne glede na kar koli, metal ostaja v Tolminu

Matej : Zjutraj vstaneš, greš na WC, vmes odpišeš dva e-maila, umiješ zobe, vmes imaš SMS, potem na to pozabiš odgovoriti, haha. Nato nekaj poješ, ali na to celo pozabiš, čas zelo hitro teče, da gre mimo deset ali dvanajst ur, kot bi mignil.

Črt : Načeloma sva osemnajst ur pri računalniku. Jaz se ukvarjam bolj z administracijo, Matej bolj s socialnimi omrežji, promocijo in tako naprej. Pogodbe, predujmi za bende in podobno.

Matej : Ne zdi se nama, da sva ravno veliko izpostavljena, čeprav verjetno sva, glede na to, kaj in koliko časa že delava zadeve. Dejansko se še vedno počutiva kot del tistih, ki hodijo na koncerte, čeprav imava kup dela, a nama je malce lažje, ker sva okrepila ekipo, ki nama pomaga, da nama ni treba viseti na prizorišču od desetih dopoldan do štirih zjutraj. Si razdelimo delo.

"Tolminator bo bolj sproščen in domačen festival, ki temelji na malce drugačnih vrednotah. Dosti ljudem se je tožilo po dobrem starem Metalcampu. To je to, vrnitev na začetek, v manjšem obsegu."

So se vama skozi leta prioritete kaj dosti spremenile?

Matej: Mislil bi, da bova z leti vedno manj delala, a v bistvu delava vedno več, haha.

Črt: Ja, rasteva iz leta v leto, zato je posledično več dela. Zato sva tudi dobila mlade moči, da so začeli prevzemati določene segmente najinega dela. Polnopravni so sicer trije, sicer pa jih je še okoli pet, ki nama pomagajo, poleg računovodkinje, pravne službe in ostalih.

Kalila sta se v Ortu, 2002, Sarcasm in še nekaj bendov, se vama je kdaj zdelo, da je na metal, punk, hardcore sceni kaj rivalstva med vami, organizatorji, saj zadnja leta dobro sodelujete, z Metelkovo, Kinom Šiška itd. A če pogledata nazaj, ni bilo vedno tako ali pač?

Črt: Vedno sva bila na strani združevanja, ne pa ločevanja. Če se greš neko vojno, pač ne gre, se nisva pustila motiti, vedno sva delala svoje. Lahko si pomagamo, delamo koprodukcije, ni problema. Včasih so bili kakšni kratkotrajni prišleki, ki so nama pokvarili načrte, a to ponavadi ni trajalo dolgo.

Matej: Na začetku je bilo nekaj plakaterskih vojn, a sva pozvala organizatorje, da če imajo kakršne koli koncerte in plakate, da jih lahko dajo nama in jim bova uredila distribucijo. Da so bili nalepljeni transparentno, da ne bi bilo slabe volje med promotorji.

Kaj je torej potrebno pri tem poslu, pravilno predvidevanje, intuicija ali kaj drugega, ker več kot očitno vama ne gre samo za profit ali ugled?

Matej: Na sceni je tudi veliko "hejterjev", tako da hvala, "hejterji", brez vas bi bilo precej težje, haha. Ker ljudje zaradi njih preverijo, kaj se v resnici dogaja in posledično pridejo do pravih zaključkov, tako da – hvala!

Črt: Dejansko krožijo zgodbice, da imava ne vem kakšne avte in vile, čeprav niti nimam izpita za avto ...

Matej: Ja, pa koliko imava denarja, koliko dobiva od države in občine. Kar je smešno, saj so stvari javnega značaja, se da vse preveriti. Če pa pogledate, koliko dobijo drugi in midva za kakšne stvari, dobiva midva glede na količino izvedenih dogodkov precej manj. Zato delava tudi za druge produkcije, kar nama veliko pomaga na dnevni bazi.

Črt: Sicer pa gre v veliki meri za hazardiranje. Imaš to prednost, da nekako opazuješ domače občinstvo, smo majhen trg, kaj dejansko bi ljudje radi videli oz. poslušali. Sam imam to "disfunkcijo", da rad opazujem majice gostov, kaj nosijo. Če je kakšen manjši bend in ljudje veliko nosijo majice, se dosti ravnam po tem in si rečem: dajmo poskusiti (smeh).

Idealnega recepta za uspešen koncert bojda ni, ne glede na "know how", časovni okvir, ali pač koga maš namen pripeljati?

Črt: Zelo veliko je nekih spremenljivk, ki vplivajo na to. Od vremena, praznikov in tako naprej.

Matej: Narejena je bila raziskava, katere so najtežje službe na svetu, v tem smislu. Maksimalna verjetnost neuspeha je v koncertnem produciranju. Koliko lahko na koncu izgubiš ali zaslužiš, je razlika lahko minimalno krat deset. Kot je že dejal Črt, moraš zelo dobro znati predvideti stvari, potem pa se mora poklopiti še celoten sklop okoliščin, od vremena do koncentracije podobnih koncertov v okolici, da pride do pozitivnega končnega izkupička. Po koroni sva imela s tujimi produkcijami dokaj srečo, tudi leta 2018 in 2019, leta pred tem pa so bila precej kritična. To je ta krivulja, ko dejansko nikoli ne veš, kako se bo izteklo.

Črt: Manjši Orto bar koncerti so ponavadi 50-50, ali nam uspe priti skozi v finančnem smislu. Hvala nekomu zgoraj, da so nama vsaj večji koncerti povečini vsi uspeli.

Matej: Ko pa so v vprašanju lokalni oz. neznani bendi, so zelo redki koncerti, ko bi se dejansko dalo narediti profit.

Črt: To je skoraj nemogoče, saj so že produkcijski stroški, dvorana, varnostniki tako visoki, da se ne izide. Ko delava manjše in lokalne bende, gre več ali manj za investicijo v sceno. Če je teh skupin veliko, pomeni, da je scena zdrava.

Matej: Dejansko sva po dvajsetih letih predala najin "know how" in kontakte naprej novi ekipi, ki se imenuje Earsplitter, ki imajo v Ortu večere, kot so Drunk in public, Kadilnica of Death itd. So nekakšen najin podmladek, ki vodi povsem svoj program, jim pa pomagava z nasveti in podobno.