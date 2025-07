Veselice so slovenska tradicija, ki je ponovno v vzponu

Vse več pa tudi čez mejo, v hrvaški istri je celo naselje, kjer so domačini obsedeni s slovensko glasbo. "To pomeni na njihovih porokah je slovenska muzika. Ob njihovih običajih in praznikih je slovenska glasba. Hrvaški grb, zastava, kulturni dom. 700 ali 800 ljudi, ki žura samo na slovensko glasbo in so s tem obsedeni," je še povedal.

Ja, tudi vsvetu veselic so takšni in drugačni trendi...

"Sprememba je recimo ta, če so se včasih radi stepli na veselicah, tega recimo zdaj ni več. Sprememba je ta, da dejansko so punce bolj aktivne. Punce bi rade plesale, punce bi rade žurali. Mi opažamo, da zelo veliko fantov obsedi ali pa obstoji in ne vejo, kaj bi sam s sabo. Ne znajo plesati. In včasih je bila to neka taka navada, da vsak zna malo zaplesati. Veselice so zdaj hvalabogu take, da pride zelo veliko ljudi in tam vsi skačejo tudi manj se po parih pleše kot se je nekoč. Bolj vse spominja nek rock koncert, ker tudi na polke in valčke več ne plešejo v parih, ampak bolj kot ne norijo in skačejo. Imajo pa prednost tisti, ki znajo plesati. Fantje malo manj in tisti, ki znajo plesati, so potem velki frajerji. Pa še nekaj se je zgodilo. Nove generacije so zelo neobremenjene. Oni gredo nek rokerski koncert. Drugi dan grejo na veselico, potem grejo na Exit na nek festival, potem pa spet se vrnejo in grejo na domačo lokalno veselico," je še povedal Švab.

Pa še ena zelo uradna zakonitost ni veselice brez Golice, o čemer pričajo tudi podatki na Združenju SAZAS.