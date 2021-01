Veselimo se počasi! Superzvezdnik navdušil s presenetljivo mističnim albumom

Z naslovom Nobody Is Listening(Nihče ne posluša) lahko zdaj Zaynovimaprvima albumoma le še pomahamo v pozdrav. Tista dva, oba, sta bila res zanič. Tale otožnost, ki jo vso dolžino albuma zagovarja sanjavo pojoči slavnež, glede na svoj ustroj nima posebnih konkurenčnih prednosti. Toda celota se ne zdi kot nekaj, kar srečamo na vsakem vogalu. Ravno nasprotno. Skladbi Nobody Is Listeninguspe poslušalca zelo organsko prestaviti v namišljen popoldanski transcendentni počasni posnetek, v katerem je bivanje nadvse prijetno. Ljubezenske in erotične teme so le stransko okrasje. Ključ za razumevanje albuma, ki bi moral postati ultra uspešen, je prepričljivo mehka ritmika. Kot da bi klasičnemu trap vzorcu vedno znova izmikali ritem. Zaynov pridelek je, če ga merimo po učinkovitosti songov, šibkejši kot še vedno aktualna žetev Harryja Stylesa, njegovega nekdanjega kolega iz zasedbe One Direction. Nekaj R&B utrinkov je vseeno zelo dobro izvedenih, na primer songa Connexion (melodija spomni na Johna Legenda) in Windowsill (po interpretaciji je Zayn podoben Justinu Bieberju). Tudi po dinamičnem razponu se Nobody Is Listeningtežko primerja z albumom Billie Eilish.Vseeno pa se zdita izpostavljeni referenci zadostna potrditev, da je Zayn ustvaril zelo netipičen pop konstrukt, ki ga ne gre spregledati. Ostali komadi, vredni hvale, so Vibez, Outside, Sweet, Tightrope inWhen Love’s Around.

Ocena: 3,5