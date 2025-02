Veselje ob padcu Instagram profila Jelene Karleuše: Uspelo nam je

Javnost je zadnjih nekaj tednov spremljala, kako so se na družbenem omrežju Instagram vnemale debate, ki so zadevale objave in zapise srbske zvezdnice Jelene Karleuše. Slednja slovi kot provokativna, zaradi česar je na Instagramu pred dnevi zaokrožila tudi peticija, s katero so pobudniki od podjetja Meta zahtevali ukinitev pevkinega profila. Kar se je na koncu tudi zgodilo. In čeprav točen razlog za ukinitev še ni jasen, pa so jasni pobudniki peticije: "Uspelo nam je."

Instagram profil srbske pevke Jelene Karleuše je od včeraj deaktiviran, kar pomeni, da pevka do njega ne more dostopati, prav tako ne kdo drug. Še vedno ni jasno, kaj je razlog, da njenega profila, na katerem ji je sledilo več kot 2.4 milijonov ljudi, ni več, oglasili pa so se pobudniki peticije, s katero so pred dnevi od podjetja Meta zahtevali prav to ukinitev. Iniciativo so zagnali državljani tako imenovane skupine Eko straža, saj je Jelena na svojem Instagram profilu po njihovem mnenju širila sovražni govor, rasizem, ksenofobijo, obrekovala posameznike in je nasploh škodljivega vedenja. Danes so tako zapisali: "Spoštovani sledilci, nekaj ur po padcu Instagram profila Jelene Karleuše objavljamo uradno izjavo. Najprej smo počakali na potrditev, da je njen profil zares izbrisan in ni šlo le za Karleušino zvijačo, s katero bi nas poskusila zavesti," za začeli.

"Zdaj imamo potrditev, da je bil njen profil zares odstranjen in da si ga Jelena Karleuša ves dan obupano prizadeva pridobiti nazaj, poleg tega pa je prevzela tudi nekaj profilov svojih oboževalcev, da bi preko njih nadaljevala s svojimi aktivnostmi. Ne vemo, ali ji bo profil uspelo obnoviti, a ker se sami ukvarjamo z informatiko in poznamo ljudi, povezane s podjetjem META (preko katerih smo tudi zagnali peticijo in zahtevo), bo po njihovih trditvah, tudi če bo profil znova aktiven, vsako naslednje lažje in hitreje odstraniti, dokler ga dokončno ne izbrišejo. Drugi razlog, zakaj smo čakali z objavo, je ta, da še vedno nimamo dokončne potrditve, kaj konkretno je povzročilo izbris njenega profila – vemo le, da je šlo za kršitev smernic METE, vendar si veliko ljudi že nekaj časa prizadeva za njegovo ukinitev," je zapisal predsednik gibanja Bojan Simišić.

