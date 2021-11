Vesna Kovač predstavlja novo pesem Najdi volkove

V video izdelku so sodelovali tudi volkovi, ki pa niso čisto pravi – njihovo vlogo so prevzeli tamaskani, inteligentni in močni psi finskega porekla, ki so se odlično odrezali in na snemanju očitno uživali. Med kadri so raziskovali teren, se podili po prostranih jasah in spotu dodali divjo noto. Vesna je tudi lovka in velika ljubiteljica psov, zato dobro pozna naravo in živali nasploh. Gozdovi na Blokah so globoki in temni, zato ponujajo odličen teren za krepitev poguma, še dodaja Vesna. Pri nastajanju spota so sodelovali še vizažistka in fotografinja Marja Bizjak Ažman ter lastniki psov Kaja, Tomaž in Alja.