Vesna Kovač z novo skladbo predstavlja svojo ranljivejšo plat.

Vesna Kovač , pevka z brezkompromisno, pokončno žensko držo in ponosom, nizkim glasom, ima novo skladbo. Po udarnih skladbah Divje srce, Najdi volkove in Konjak izdaja skladbo Enkrat preveč, s katero predstavlja svojo ranljivejšo plat. Z njo poslušalce opominja, da se nekaj lahko zgodi samo enkrat in je že takrat preveč. Vesna je tudi tokrat skladbo napisala v sodelovanju s Kevinom Koradinom .

Za Enkrat preveč je Vesna posnela tudi videospot v sodelovanju z Lenartom Kobalom in Maticem Mikužem, ki je nastal v zapuščenem kamnolomu blizu Ljubljane. V njem pevka igra z dvema plesalcema in hladnim orožjem – katano v njenih rokah in mačetama v rokah obeh plesalcev. S tem pevka potrjuje, da ni ženska, ki bi se predstavljala kot nežna in ranljiva, ampak je tista, ki vleče niti svoje usode, močna in odločna.