Vesna Pisarović v Ljubljano rada zaide tudi v zasebnem času

Pred šestimi leti se je Vesna Pisarović po 15-letnem premoru odločila za vrnitev na glasbene odre.

"Povabili so me na koncert, kjer so bili študenti, kar je bilo razprodano v nekaj minutah. Najprej sem mislila, da gre za šalo, ampak oni so znali vse moje pesmi od začetka do konca. Še kar naprej sem bila prepričana, da gre za potegavščino," nam je povedala hrvaška pevka.

"Nič ni lepšega, da me po 15 letih na takšen način občinstvo in to mlado občinstvo, vrne na sceno, zato bom 26. nastopila na največjem koncertu svoje kariere," je še dodala.

In pri tem projektu ji bo pomagal slovenski režiser Jaša Koceli. Vesna pravi, da poleg nastopov pride k nam rada tudi zasebno.

"V Ljubljano prihajam tudi na druge koncerte. Ima zelo bogat nabor jazz koncertov in svetovne glasbe, tako da veliko prihajam sem in včasih razmišljam, da bi se kar preselila sem," pa je Pisarović povedala o naši prestolnici.

Letos bo izdala tudi nov album, skozi nastajanje katerega je spoznala novo pop Vesno. Če so bile njen navdih včasih Anna Oxa, Laura Pausini..

"Všeč sta mi Bad Bunny in Rosalia. Portoriški reggaeton trap, to mi je res všeč," je povedala o svoji izbiri glasbe.

Prvo pesem novega albuma bodo oboževalci lahko slišali že pred poletjem.